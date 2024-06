【JFL第11節】明暗分かれた首都クラブ…新宿が“ホーム国立”で2位枚方に4失点大敗、武蔵野は数的不利も鈴鹿を1-0撃破

7日〜8日にかけ、日本フットボールリーグ(JFL)第11節の2試合が行われた。◇新宿 1-4 枚方東京・国立競技場開催のクリアソン新宿vsFCティアモ枚方。新宿は昨年の国立ホームゲームで見事に逆転勝利を挙げていたが、観衆1万6480人が詰めかけた今回は惨敗だ。2位枚方としては前節、首位・高知ユナイテッドSCとのホーム直接対決で「勝てば首位浮上」も、0-1敗戦で落として勝ち点5差に。ここで下位新宿に勝たないわけにはいかなかった。

まずは28分、新宿最終ラインのDF米原祐にプレッシングをかけるは、J3讃岐を経験して帰ってきた枚方FW森本ヒマン。素早く奪ってGKと一対一…左足シュートを流し込んだ。森本はさらに39分、立て続けのCKから最後に蹴り込んで追加点。新宿は直前の38分にDF瀬川和樹が負傷交代しており、ここを重要局面として集中力を高めていたが、痛い被弾に。2点ビハインドの新宿はさらに51分、左サイドに流れた枚方の森本がクロスを上げると、決して処理の難しいボールではなかったが、対応したDF相澤佑哉のヘディングが自軍ゴールへ。オウンゴールで3点差となると、直後の55分には左サイドを崩され、ファーから駆け上がった枚方のFW山口隆希がスコアを0-4とする実質的なダメ押し。新宿は今季3度目の4失点だ。結局、新宿は86分に途中出場FW齊藤和樹のダイビングヘッドで1点を返すも、1-4で敗れて前節・レイラック滋賀戦に続く連勝ならず。北嶋秀朗監督体制1年目は「忍耐の1年」か。枚方のほうは実りある白星に。首位高知をも苦しめた一気呵成の勢いは二川孝広監督体制2年目で鉄板となり、今季なかなかゴールのなかった森本が2得点&実質2アシストも良い兆候か。◇武蔵野 1-0 鈴鹿日本サッカーの新興勢力である新宿が惨敗を喫した一方、JFLでもうひとつの首都クラブ、由緒正しきアマチュアの名門・横河武蔵野FCは、ホームでアトレチコ鈴鹿を撃破した。武蔵野は22分、ややラッキーな形ながらも敵陣でインターセプトに成功し、繋いで繋いでFW澤野康介がボックス内へ侵入。対応した鈴鹿のDF藤武剛に倒されてPKを獲得する。キッカーを務めた在籍7年目のチームキャプテン、DF小林大地がリラックスした足取りから左足で沈め、23分に先制。1点のリードを保ったまま、時計の針を進めていく。ところが、そろそろ試合も終盤へ…という73分、武蔵野はセットプレーの守備から味方のロングボールにスプリントしたFW石原幸治が、相手DFの足を蹴ってしまい、一発レッドに。これで数的不利となった武蔵野。交代枠も使い切っていたなか、1点を追う鈴鹿に押し込まれる時間が増えるも、[5-3-1]と[4-4-1]を使い分けた守備でなんとかやり過ごしていく。このまま最少スコアで逃げ切りに成功し、3月30日の第4節で新宿に勝利して以来となる、約2カ月ぶり、7試合ぶりの白星に。直近2試合とも0-3で敗れていたなか、待望の勝ち点3だ。対して鈴鹿。第9節でヴィアティン三重とのアウェイ同県対決を制した勢いは、前節の敗戦で早くも削がれ、これで2連敗に。今季は開幕2連勝だったが、その後は連勝が一度もない。◆JFL第11節6月7日(金)クリアソン新宿 1-4 FCティアモ枚方6月8日(土)横河武蔵野FC 1-0 アトレチコ鈴鹿6月9日(日)[13:00]高知ユナイテッドSC vs ミネベアミツミFCヴィアティン三重 vs Honda FCラインメール青森 vs ソニー仙台FCブリオベッカ浦安 vs レイラック滋賀FCマルヤス岡崎 vs 栃木シティ[15:00]沖縄SV vs ヴェルスパ大分◆順位表(暫定)1位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点24 | +122位 FCティアモ枚方 | 勝ち点22 | +63位 Honda FC | 勝ち点18 | +74位 沖縄SV | 勝ち点18 | +55位 栃木シティ | 勝ち点17 | +56位 レイラック滋賀 | 勝ち点16 | +67位 ヴィアティン三重 | 勝ち点16 | +28位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点13 | +19位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点13 | ±010位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点13 | -211位 ラインメール青森 | 勝ち点12 | ±012位 ソニー仙台FC | 勝ち点12 | -213位 横河武蔵野FC | 勝ち点12 | -614位 クリアソン新宿 | 勝ち点9 | -1215位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点5 | -716位 ミネベアミツミFC | 勝ち点5 | -15