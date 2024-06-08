¡Ö¤¢¤ì¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÇÀèÀ©¥½¥í¡¡SNSÏÃÂê¡Ö¥Ï¥ï¥¤Î¹¹ÔÃæ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¼ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê8Æü¡¢¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¼ã¤¥¹¥¿¡¼¤ÏÁõÈ÷ÉÊ¤Þ¤Ç¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËüÇÈÃæÀµ¤¬ÀèÀ©¤Î7¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥µ¥¤¥¹¥Ë¡¼¥É¤ÎÉâ¤¤¤¿ÊÑ²½µå¤ò¤¿¤¿¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÔ¤Ä¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤È±¿¤ó¤À¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ëËüÇÈ¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤Î¶¯¤¤¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥Á¤Ê¤·¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥Á¤¢¤ê¤Î¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢ñ¥ÁÖ¤È¥Û¡¼¥à¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¹ë²÷¤ÊËÜÎÝÂÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿ËüÇÈ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òDAZN JAPAN¸ø¼°X¤¬Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤Á¤å¡¼¡ª ¤è¤¤¤·¤ç¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Û¡¼¥à¥é¥ó(^^)¡×¤È¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖËüÇÈ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¤³¤ìÉáÄÌ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯»þ¤ËÉÕ¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¾Ð¡©¡×¡Ö¥Ï¥ï¥¤Î¹¹ÔÃæ¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¾Ð¾Ð ¤¢¤ì¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤íÂ¿Ê¬¡×¤Ê¤É¡¢¥×¥íÌîµå¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¶Ã¤¯À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢¡ÖËüÇÈ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£