ºå¿À¡¦»å°æ£Ó£Á¤¬Ìîµå¶µ¼¼¤Ç¾®³ØÀ¸¤Ë»ØÆ³¡¢¼Ò²ñ¿ÍÆð¼°ÌîµåÉô¡Ö£Î£É£Î£Å¡×¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜºê»á¤È
¡¡ºå¿À¤Î»å°æ²ÅÃË£Ó£Á¡Ê£´£²¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Õ¡¼¥ÉËÃæ¾¯Ç¯Ìîµå¾ì¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö£Î£é£î£å¡¡£Ç£ò£ï£õ£ð¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¾¯Ç¯Ìîµå£±£µ¥Á¡¼¥à¡¢¹ç·×£±£±£³¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ØÆ³¡£¤Þ¤º¤ÏÁö¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ë¼éÈ÷Îý½¬¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤äÅðÎÝ²¦¡¢£·ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¼õ¾Þ¤È¡¢Áö¹¶¼é¤Ë³èÌö¤·¤¿Ä¶¿Í¤¬Ìîµå¤Îµ»½Ñ¤ä¡¢³Ú¤·¤µ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¤Î¡Ö£Î£é£î£å¡¡£Ç£ò£ï£õ£ð¡×¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÌîµå¤ËÁ´¤ÆÊû¤²¤Æ¤¤¿¿Í¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¿ÍÆð¼°ÌîµåÉô¡Ö£Â£á£ó£å£â£á£ì£ì¡¡£Ô£å£á£í¡¡£Î£É£Î£Å¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÜºêÍ´¼ù»á¡Ê£³£·¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£ÌîµåÃæ¿´¤Î¶ÐÌ³¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±¿±Ä¤¹¤ë½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç£Â·¿¤ä¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÊ¡»ã»ö¶È¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Éô¤Ç¤ÎÁª¼ê³èÆ°¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤âÆ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³Æ¼ï¶È¼ï¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£Ìîµå¿¶¶½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¹×¸¥¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£