ジョン・ボン・ジョヴィは、最近、スキッド・ロウの4公演でヴォーカリストの役を担ったヘイルストームのリジー・ヘイルに、スキッド・ロウへ正式に加入して欲しいそうだ。スキッド・ロウのギタリスト、デイヴ・“ザ・スネイク”・セイボと幼なじみのジョンは、『Rock Sound』のインタビューで、こう語った。「彼女はスキッド・ロウに加入すべきだ。リジー・ヘイル、どうかスキッド・ロウに加入してくれ。必要ならば、2バンドを組み合わせるとか。でも、これは、スネイクが俺と出会ってから彼に起きた最高の出来事だ(笑)」

これを知ったリジー・ヘイルは、そのインタビュー映像をインスタグラムに投稿し、「なんて賛辞、なんて栄誉、なんて凄いアドバイス! ジョン・ボン・ジョヴィ、あなたの優しい言葉と率直さに感謝」と、応じている。リジーは今週初め、スキッド・ロウでの公演を振り返り、メンバーやクルー、ファンに感謝し、素晴らしい体験ではあったが、「人生におけるこの時期、スキッド・ロウでの永続的な役割を引き受けることはできないけど…、将来いつか、私たちが再び手を組むことができるよう、宇宙にお願いする」と、コメントしていた。ヘイルストームは今週、I Prevailとコラボした新曲「can u see me in the dark?」をリリース。両バンドはこの夏、北米でジョイント・ツアーを開催する。Ako Suzuki