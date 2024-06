■『Yogibo presents RIZIN.47』前日計量(8日・都内ホテル)第3試合で“ブラックパンサー”ベイノアと対戦するジョニー・ケースが、規定体重の71キロから1キロオーバーの72キロとなった。ベイノアが試合実施を受けたため、ケースにはレッドカードが提示され、ベイノアが勝った場合は公式記録、ケースが勝った場合はノーコンテストとなる。体力回復のため会場に姿も表さなかったケースに対し、ベイノアは70.95キロと見事にクリア。対戦相手不在のなかマイクをもったベイノアは「こんな”ケース”もあると思って準備してきた」と笑いを誘いながら、「ジョニー!Lets do the best fight tomorrow!!」と呼びかけた。

●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・第9試合 バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・第8試合 フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・第7試合 ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・第6試合 フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第5試合 ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・第4試合 フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・第3試合 ライト級(※ケースが1kgオーバーも実施)ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・第2試合 オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)梅野源治 vs. 魚井フルスイング・第1試合 ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック