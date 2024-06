サンリオキャラクターズのプールバッグ風デザインのクリアポーチ「サンリオキャラクターズ プールバッグ風ミニポーチ」が2024年6月第2週から全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップや玩具売場のガシャポン自販機シリーズに登場する。懐かしさを感じるアイテムを紹介する。「サンリオキャラクターズ」は、サンリオが展開する「ハローキティ」や「マイメロディ」、「シナモロール」などのキャラが、各シリーズの枠を超えて共演するカテゴリー。

「サンリオキャラクターズ プールバッグ風ミニポーチ」は、サンリオキャラクターズのなつかしいプールバッグ風デザインの全高約75ミリのクリアポーチ。各キャラクターたちのデザインがクリア素材のバッグの両面に印刷されており、スナップボタンつきで小物を収納することができ、かわいさと実用性を兼ね備えたアイテムだ。ラインナップは、マイメロディ、ポチャッコ、ハローキティ、けろけろけろっぴ、リトルツインスターズの全5種。サンリオでも最古参のキャラの1人であるハローキティは1975年(昭和50年)誕生。昭和・平成・令和を通して人気を保ち続けている。幼少期にキティやマイメロのプリントされたアイテムを使っていた人は幅広い世代にわたって多いであろう。現役キャラであるため単に「レトロ」という言葉ではくくれないが、今回のアイテムは多くの人が「懐かしさ」を感じるテイストに仕上げられている。バッグに飾るマスコットやバッグインバッグとして、実用性も生かしながら使いこなしていただきたい。(C) '24 SANRIO CO., LTD. APPR NO. L650160