アニメ『【推しの子】』第2期番宣CMより

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　7月3日より放送されるテレビアニメ『【推しの子】』第2期が、TOKYO MX、BS11ほか全国35局で放送、ABEMAにて7月3日より毎週水曜23時に地上波同時配信されることが発表され、番宣CMが公開された。

【動画】7月3日より順次放送・配信！　アニメ『【推しの子】』第2期番宣CM

　本作は、漫画『かぐや様は告らせたい』の赤坂アカと『クズの本懐』の横槍メンゴがタッグを組み、世界観やストーリー、ミステリー要素など新たな切り口で芸能界を描く同名漫画を原作としたテレビアニメ。「この芸能界（せかい）において嘘は武器だ」―地方都市で働く産婦人科医・ゴロー。ある日“推し”のアイドル「B小町」のアイが彼の前に現れた。彼女はある禁断の秘密を抱えており…。そんな2人の“最悪”の出会いから、運命が動き出していく物語だ。

　また、6月30日に東京・丸の内ピカデリーで開催される「テレビアニメ【推しの子】〈第2期〉第一話先行上映会＆全国同時生中継」の実施詳細も解禁。メインキャスト5名（大塚剛央、伊駒ゆりえ、潘めぐみ、石見舞菜香、大久保瑠美）の御礼舞台あいさつ付きの第1部と、記念座談会付きの第2部による2部開催となる。

　テレビアニメ『【推しの子】』第2期は、7月3日よりTOKYO MXにて毎週水曜23時放送。ほか順次放送開始。

　放送・配信情報は以下の通り。

＜放送・配信情報＞

■放送情報

TOKYO MX　7月3日より毎週水曜23時放送

BS11　7月3日より毎週水曜24時放送

テレビ北海道　7月3日より毎週水曜24時放送

サンテレビ　7月3日より毎週水曜24時放送

KBS京都　7月3日より毎週水曜24時放送

tvk　7月3日より毎週水曜24時放送

テレビ和歌山　7月3日より毎週水曜24時放送

三重テレビ放送　7月3日より毎週水曜24時20分放送

KSB瀬戸内海放送　7月3日より毎週水曜24時20分放送

テレビ愛媛　7月3日より毎週水曜24時25分放送

熊本朝日放送　7月3日より毎週水曜24時50分放送

TSKさんいん中央テレビ　7月3日より毎週水曜24時55分放送

テレビユー福島　7月3日より毎週水曜24時58分放送

FBC福井放送　7月3日より毎週水曜24時59分放送

テレビ愛知　7月3日より毎週水曜25時放送

tbc東北放送　7月3日より毎週水曜25時放送

群馬テレビ　7月3日より毎週水曜25時放送

奈良テレビ放送　7月3日より毎週水曜25時放送

びわ湖放送　7月3日より毎週水曜25時放送

abn 長野朝日放送　7月3日より毎週水曜25時20分放送

KKB鹿児島放送　7月3日より毎週水曜25時20分放送

UTYテレビ山梨　7月3日より毎週水曜25時25分放送

RCC中国放送　7月3日より毎週水曜25時25分放送

NST新潟総合テレビ　7月3日より毎週水曜25時29分放送

TVQ九州放送　7月3日より毎週水曜25時30分放送

とちぎテレビ　7月3日より毎週水曜25時30分放送

チバテレ　7月3日より毎週水曜25時30分放送

テレ玉　7月3日より毎週水曜25時30分放送

MRO北陸放送　7月3日より毎週水曜25時30分放送

SBS静岡放送　7月3日より毎週水曜25時45分放送

AAB秋田朝日放送　7月3日より毎週水曜25時50分放送

NBC長崎放送　7月3日より毎週水曜25時56分放送

IBC岩手放送　7月3日より毎週水曜25時58分放送

UMKテレビ宮崎　7月3日より毎週水曜26時24分放送

AT‐X　7月5日より毎週金曜22時30分放送　リピート放送：毎週火曜10時30分／毎週木曜16時30分

■配信情報
ABEMA　7月3日より毎週水曜23時配信

その他サイトも7月4日23時以降、順次配信予定

※放送・配信日時は変更になる可能性あり