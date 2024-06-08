アニメ『【推しの子】』第2期、番宣CM公開！ 全国35局で放送、ABEMAで地上波同時配信
7月3日より放送されるテレビアニメ『【推しの子】』第2期が、TOKYO MX、BS11ほか全国35局で放送、ABEMAにて7月3日より毎週水曜23時に地上波同時配信されることが発表され、番宣CMが公開された。
【動画】7月3日より順次放送・配信！ アニメ『【推しの子】』第2期番宣CM
本作は、漫画『かぐや様は告らせたい』の赤坂アカと『クズの本懐』の横槍メンゴがタッグを組み、世界観やストーリー、ミステリー要素など新たな切り口で芸能界を描く同名漫画を原作としたテレビアニメ。「この芸能界（せかい）において嘘は武器だ」―地方都市で働く産婦人科医・ゴロー。ある日“推し”のアイドル「B小町」のアイが彼の前に現れた。彼女はある禁断の秘密を抱えており…。そんな2人の“最悪”の出会いから、運命が動き出していく物語だ。
また、6月30日に東京・丸の内ピカデリーで開催される「テレビアニメ【推しの子】〈第2期〉第一話先行上映会＆全国同時生中継」の実施詳細も解禁。メインキャスト5名（大塚剛央、伊駒ゆりえ、潘めぐみ、石見舞菜香、大久保瑠美）の御礼舞台あいさつ付きの第1部と、記念座談会付きの第2部による2部開催となる。
テレビアニメ『【推しの子】』第2期は、7月3日よりTOKYO MXにて毎週水曜23時放送。ほか順次放送開始。
放送・配信情報は以下の通り。
＜放送・配信情報＞
■放送情報
TOKYO MX 7月3日より毎週水曜23時放送
BS11 7月3日より毎週水曜24時放送
テレビ北海道 7月3日より毎週水曜24時放送
サンテレビ 7月3日より毎週水曜24時放送
KBS京都 7月3日より毎週水曜24時放送
tvk 7月3日より毎週水曜24時放送
テレビ和歌山 7月3日より毎週水曜24時放送
三重テレビ放送 7月3日より毎週水曜24時20分放送
KSB瀬戸内海放送 7月3日より毎週水曜24時20分放送
テレビ愛媛 7月3日より毎週水曜24時25分放送
熊本朝日放送 7月3日より毎週水曜24時50分放送
TSKさんいん中央テレビ 7月3日より毎週水曜24時55分放送
テレビユー福島 7月3日より毎週水曜24時58分放送
FBC福井放送 7月3日より毎週水曜24時59分放送
テレビ愛知 7月3日より毎週水曜25時放送
tbc東北放送 7月3日より毎週水曜25時放送
群馬テレビ 7月3日より毎週水曜25時放送
奈良テレビ放送 7月3日より毎週水曜25時放送
びわ湖放送 7月3日より毎週水曜25時放送
abn 長野朝日放送 7月3日より毎週水曜25時20分放送
KKB鹿児島放送 7月3日より毎週水曜25時20分放送
UTYテレビ山梨 7月3日より毎週水曜25時25分放送
RCC中国放送 7月3日より毎週水曜25時25分放送
NST新潟総合テレビ 7月3日より毎週水曜25時29分放送
TVQ九州放送 7月3日より毎週水曜25時30分放送
とちぎテレビ 7月3日より毎週水曜25時30分放送
チバテレ 7月3日より毎週水曜25時30分放送
テレ玉 7月3日より毎週水曜25時30分放送
MRO北陸放送 7月3日より毎週水曜25時30分放送
SBS静岡放送 7月3日より毎週水曜25時45分放送
AAB秋田朝日放送 7月3日より毎週水曜25時50分放送
NBC長崎放送 7月3日より毎週水曜25時56分放送
IBC岩手放送 7月3日より毎週水曜25時58分放送
UMKテレビ宮崎 7月3日より毎週水曜26時24分放送
AT‐X 7月5日より毎週金曜22時30分放送 リピート放送：毎週火曜10時30分／毎週木曜16時30分
■配信情報
ABEMA 7月3日より毎週水曜23時配信
その他サイトも7月4日23時以降、順次配信予定
※放送・配信日時は変更になる可能性あり
【動画】7月3日より順次放送・配信！ アニメ『【推しの子】』第2期番宣CM
本作は、漫画『かぐや様は告らせたい』の赤坂アカと『クズの本懐』の横槍メンゴがタッグを組み、世界観やストーリー、ミステリー要素など新たな切り口で芸能界を描く同名漫画を原作としたテレビアニメ。「この芸能界（せかい）において嘘は武器だ」―地方都市で働く産婦人科医・ゴロー。ある日“推し”のアイドル「B小町」のアイが彼の前に現れた。彼女はある禁断の秘密を抱えており…。そんな2人の“最悪”の出会いから、運命が動き出していく物語だ。
テレビアニメ『【推しの子】』第2期は、7月3日よりTOKYO MXにて毎週水曜23時放送。ほか順次放送開始。
放送・配信情報は以下の通り。
＜放送・配信情報＞
■放送情報
TOKYO MX 7月3日より毎週水曜23時放送
BS11 7月3日より毎週水曜24時放送
テレビ北海道 7月3日より毎週水曜24時放送
サンテレビ 7月3日より毎週水曜24時放送
KBS京都 7月3日より毎週水曜24時放送
tvk 7月3日より毎週水曜24時放送
テレビ和歌山 7月3日より毎週水曜24時放送
三重テレビ放送 7月3日より毎週水曜24時20分放送
KSB瀬戸内海放送 7月3日より毎週水曜24時20分放送
テレビ愛媛 7月3日より毎週水曜24時25分放送
熊本朝日放送 7月3日より毎週水曜24時50分放送
TSKさんいん中央テレビ 7月3日より毎週水曜24時55分放送
テレビユー福島 7月3日より毎週水曜24時58分放送
FBC福井放送 7月3日より毎週水曜24時59分放送
テレビ愛知 7月3日より毎週水曜25時放送
tbc東北放送 7月3日より毎週水曜25時放送
群馬テレビ 7月3日より毎週水曜25時放送
奈良テレビ放送 7月3日より毎週水曜25時放送
びわ湖放送 7月3日より毎週水曜25時放送
abn 長野朝日放送 7月3日より毎週水曜25時20分放送
KKB鹿児島放送 7月3日より毎週水曜25時20分放送
UTYテレビ山梨 7月3日より毎週水曜25時25分放送
RCC中国放送 7月3日より毎週水曜25時25分放送
NST新潟総合テレビ 7月3日より毎週水曜25時29分放送
TVQ九州放送 7月3日より毎週水曜25時30分放送
とちぎテレビ 7月3日より毎週水曜25時30分放送
チバテレ 7月3日より毎週水曜25時30分放送
テレ玉 7月3日より毎週水曜25時30分放送
MRO北陸放送 7月3日より毎週水曜25時30分放送
SBS静岡放送 7月3日より毎週水曜25時45分放送
AAB秋田朝日放送 7月3日より毎週水曜25時50分放送
NBC長崎放送 7月3日より毎週水曜25時56分放送
IBC岩手放送 7月3日より毎週水曜25時58分放送
UMKテレビ宮崎 7月3日より毎週水曜26時24分放送
AT‐X 7月5日より毎週金曜22時30分放送 リピート放送：毎週火曜10時30分／毎週木曜16時30分
■配信情報
ABEMA 7月3日より毎週水曜23時配信
その他サイトも7月4日23時以降、順次配信予定
※放送・配信日時は変更になる可能性あり