IMFACT テホ、7月に東京と大阪でリリースイベント＆ライブを開催！

韓国で絶大な人気を誇る“ZE:A”を生み出したスター帝国よりデビューした5人組韓国アイドルグループIMFACTのメインダンサー、リードボーカルとして日本でも多くのファンを魅了したテホが、7月に東京と大阪でリリースイベント&ライブイベントを開催することが決定した。彼は、2021年に韓国で放送されたJTBC「シングアゲイン3−無名歌手伝」に37号歌手として出演し、毎ラウンド、大衆の目を引くパフォーマンスを披露し、トップ10入りした。今年はミュージカル「ゴールデンマスク」のキム・ラック役を務め、緊張感のあるストーリーの中で、ユーモアに富んだキャラクターを演じるなど、多様な活動を繰り広げている。4月には東京で単独ファンミーティング&コンサートを開催し、俳優であり歌手として活動中のホン・ウンギがゲスト出演するなど久しぶりに会ったファンと記憶に残る時間を過ごした。

そんな彼が7月に東京と大阪で3ヶ月ぶりとなる来日イベント「2024 TAEHO 3rd Single Album RELEASE EVENT」と「2024 TAEHO LIVE IN JAPAN FOR YOUR BRILLIANT DAY」を開催することが発表された。東京のイベントは7月3日(水)から7日(日)までの5日間FC LIVE TOKYOにて、大阪のイベントは7月9日(火)から7月15日(祝・月)までの7日間FCLIVE OSAKAにて開催される。リリースイベントのミニライブとハイタッチ会の参加券が付いたチケットは、6月8日(土)12:00から6月21日(金)18:00まで、ライブイベントのチケットは6月8日(土)12:00から事前販売される。会場に足を運び、今年の夏はテホと忘れられない思い出を作ってみてはいかがだろうか。

■イベント概要

「2024 TAEHO 3rd Single Album RELEASE EVENT」

【日時・会場】

●東京:FC LIVE TOKYO(東京都新宿区大久保2-18-14)

7月3日(水)開演18:00(開場17:30)



7月4日(木)開演18:00(開場17:30)



7月5日(金)開演18:00(開場17:30)



●大阪:FCLIVE OSAKA(大阪市生野区桃谷5-9-23)

7月9日(火)開演16:30(開場16:10)



7月10日(水)開演16:30(開場16:10)



7月11日(木)開演16:30(開場16:10)



7月12日(金)開演16:30(開場16:10)



7月13日(土)開演16:30(開場16:10)



【チケット代金】

特典付きミニライブ参加券事前チケット販売:2,500円(税込)

ミニライブ参加券(優先入場)+特典+TAEHO 3rd Single Album1冊つき



【チケット販売期間】

2024年6月8日(土)12:00〜6月21日(金)18:00まで



チケットサイトはこちら



「2024 TAEHO LIVE IN JAPAN FOR YOUR BRILLIANT DAY」

【日時・会場】

●東京:FC LIVE TOKYO

2024年7月6日(土)

1部 開演14:00(開場13:30)

2部 開演18:00(開場17:30)



2024年7月7日(日)

1部 開演14:00/2部 開演18:00



●大阪:FCLIVE OSAKA

2024年7月14日(日) 開演16:30



2024年7月15日(祝・日)

1部 開演14:30/2部 開演18:30



【チケット代金】

前売:5,500円(税込)



【チケット販売期間】

2024年6月8日(土)12:00〜各公演4日前23:59まで



チケットサイトはこちら



※その他、詳細は各チケットサイトをご覧ください。



