フジテレビの動画配信サービス・FODでは、映画『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』を、22日から日本独占見放題配信する。映画『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』は、2022年にオーストラリアで製作されたホラー映画。主人公の女子高生がSNSで流行していた、霊を憑依させるという「90秒チャレンジ」にのめり込んでしまったことから、思わぬ事態に陥っていく姿を描いている。2023年サンダンス映画祭で話題を呼び、全米はじめ全世界で大ヒット作品だ。

2年前の母の死と向き合えずにいる高校生ミアは、友人からSNSで話題の「90秒憑依チャレンジ」に誘われ、気晴らしに参加してみる。それは呪われているという“手”のかたちをした置物を握って「トーク・トゥ・ミー」と唱えると霊が憑依するというもので、その“手”は必ず90秒以内に離さなければならないというルールがあった。強烈なスリルと快感にのめり込みチャレンジを繰り返すミアたちだったが、メンバーの1人にミアの亡き母が憑依してしまい……。主人公ミアを演じるのは、ドラマ『エブリシング・ナウ!』に出演するソフィー・ワイルド。監督はYouTubeチャンネル「RackaRacka(ラッカラッカ)」を運営する双子の兄弟ダニー&マイケル・フェリッポウが務め、本作が長編映画監督デビュー作となる。キャッチーな設定や過激な残酷描写とともに描かれるのは、人とのつながりを強要されるSNS世代の若者たちの孤独。フレッシュなキャストを起用し、現代的なテーマとエッセンスをちりばめつつ、ホラー映画の定石を巧みに覆してみせる軽やかな演出は、新世代の映像クリエイターらしい感性で描かれている。(C)2022 Talk To Me Holdings Pty Ltd, Adelaide Film Festival, Screen Australia