Travis Japan

Travis Japanが、新曲「Sweetest Tune」(6月10日配信リリース)のミュージックビデオを、リリース日となる6月10日21時30分に自身のYouTubeチャンネルでプレミア公開する。

【動画】Travis Japan「Sweetest Tune」MV(6月10日21時30分プレミア公開)

この楽曲は、メンバーの松田元太が出演中のドラマ、テレビ朝日系オシドラサタデー「東京タワー」(毎土23時〜)の挿入歌として書き下ろされた楽曲で、浮遊感があり明るく軽快で耳馴染みのいいメロディーと、恋愛に限らず日常の中で人に惹かれる気持ちが描かれている。

今回のミュージックビデオは、XG の「 WINTER WITHOUT YOU 」や「 NEW DANCE」などのMVを手掛けた韓国のYVNG WINGが監督を務め、日常のさまざまな状況を想定し、音楽を通じてあらゆる動作を映像化、日常の瞬間がより生き生きとメンバーたちのパフォーマンスを通して表現したとのこと。

Travis Japanにまつわるグッズがところどころセットに散りばめられたハウススタジオで撮影されたこのミュージックビデオは、ポップなリビング内でメンバー7人が楽しそうに生活している様子がえがかれており、ロサンゼルスに留学していた際にシェアハウスを彷彿させる映像となっている。YouTubeプレミア公開の予告映像でもMVの一部を見ることができる。

そして配信日よりスタートする、リリース記念キャンペーン第一弾が発表された。本キャンペーン限定のオリジナルデジタルブックレットや待ち受け画像がもらえるキャンペーンとなっている。詳細は公式HP、各種SNSで公開される。