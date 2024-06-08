Image:楽天市場

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、6月4日（月）20:00から6月11日（月）01:59まで「楽天スーパーSALE」が開催中。

「ショップ買いまわり」で最大7,000ポイントがゲットできます。お得に買える3つの攻略法についてはこちら。

現在、Steam DeckやSurface Proの読み込み速度をアップさせるM.2SSD「PCIe Gen 4x4 UD90 2230」（1TB）や、スマホで撮影した動画だけでなくNintendo SwitchやSteam Deckのゲームデータ保存に最適なmicroSDカード各種など、Silicon Power（シリコンパワー）のアイテムが多数お得に登場しています。

以下の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Steam DeckやSurface Proなどのアップグレードならこれ。SSD「PCIe Gen 4x4 UD90 2230」（1TB）が今だけ10%オフ

＼楽天スーパーSALE限定10%OFF/シリコンパワー ssd 1tb ssd1tb nvme ssd1T NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 2230 SSD R/W 5,000/3,200 MB/s Steam Deck対応 UD90 2230 SP01KGBP44UD9007 1テラ 内臓 m 2 m2 m.2 nvmessd ssd1t m.2ssd タブレット ノートパソコン 内蔵ssd 13,032円 （10%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

タブレットやノートPCの容量問題を解決しよう！ シリコンパワーの超小型＆高性能SSD各種がお買い得

＼楽天スーパーSALE限定10%OFF/シリコンパワー SSD 2TB 【 超高速 ゲーミングSSD 】 内蔵 m.2 内蔵SSD 内臓SSD ストレージ nvme m．2 ゲーム 内蔵型 パソコン ゲーミングPC s 3D NAND M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe 1.4 換装 低遅延 nvmessd メーカー 16,632円 （10%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＼楽天スーパーSALE限定10%OFF/SSD 2TB 内蔵 シリコンパワー 2テラ 3D NAND採用 SATA3 6Gb/s 2.5インチ 7mm 大容量 耐久性 A55シリーズSSD SP002TBSS3A55S25 sata ssd2tb ノートパソコンSSD データ転送 高速 2.5inch ssd内蔵 内蔵型ssd ノートパソコン ノートpc 16,542円 （10%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＼楽天スーパーSALE限定ポイント15倍／シリコンパワー SSD M.2 2280 3D NAND採用 512GB SATA III 6Gbps 3年保証 A55シリーズ SP512GBSS3A55M28 6,680円 （ポイント15倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＼楽天スーパーSALE限定10%OFF/シリコンパワー SSD 1TB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A60シリーズ 5年保証 SP001TBP34A60M28 nvme ssd ssd 10,602円 （10%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

シリコンパワーのゲーミング向けmicroSDカード（1TB）各種が10%オフ！ Nintendo Switchのデータ管理にぴったり

＼楽天スーパーSALE限定10%OFF/シリコンパワー SP Silicon Power 1TB Superior Gaming Micro SDXC UHS-I (U3) V30 4K A2 高速MicroSDカード アダプター付き スチームデッキ ROG Ally Nintendo-Switch用 SP001TBSTXDA2V20AE 13,302円 （10%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＼楽天スーパーSALE限定10%OFF/シリコンパワー microsd 1tb microSD 1TB Nintendo Switch 動作確認済 マイクロsd 1t micro sd カード マイクロsdカード1t microsdxc スイッチSD タブレット まいくろSD sdカードswitch microsdカード1tb 4K対応 UHS-I U3 V30 A2 11,232円 （10%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＼楽天スーパーSALE限定10%OFF/シリコンパワー microSD Switch マイクロSD sd メモリー カード 1TB 1テラ スイッチ 任天堂 マイクロsdカード カメラ スマホ ドローン 防水 マイクロsdカード1TB 【Nintendo Switch 動作確認済】 4K対応 class10 UHS-1 U3 10,692円 （10%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＼楽天スーパーSALE限定10%OFF/シリコンパワー 1TB マイクロ SDXC microSD カード ゲーミング向け Nintendo Switch 動作確認済 UHS-1 U3 V30 最大読込80MB/s SP001TBSTXDV3V1NAC micro sd microsdxc SDXCカード SDカード microSDXCカード マイクロSD 1t 11,682円 （10%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

デスクトップ＆ノートPCの動作をサクサクに！ 消費電力を抑え、処理スピードを高速化するメモリ各種が最大15%オフ

＼楽天スーパーSALE限定10%OFF/シリコンパワー ノート パソコン メモリ PC用メモリ DDR4-3200 (PC4-25600) 16GB×2枚 (32GB) 260Pin 1.2V CL22 SP032GBSFU320F22 ノートPCメモリ DDR4メモリ PCメモリddr4-3200 pc用 32GB ddr4 3200 パソコンメモリ 増設 ノートパソコン16GB 9,432円 （10%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＼楽天スーパーSALE限定15%OFF/シリコンパワー ノートPC用メモリ 1.35V (低電圧) DDR3L 1600 PC3L-12800 16GB (8GB×2枚) 204Pin Mac 対応 SP016GLSTU160N22 2,448円 （15%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＼楽天スーパーSALE限定10%OFF/シリコンパワー デスクトップPC用 メモリ DDR4 3200 PC4-25600 64GB (32GBx2枚) 288Pin 1.2V CL22 SP064GBLFU320F22 デスクトップ パソコンメモリ ddr4-3200 デスクトップPC メモリー 増設 pcメモリ デスクトップパソコン 増設メモリ 17,712円 （10%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＼楽天スーパーSALE限定10%OFF/シリコンパワー pcメモリ ゲーミング メモリ ddr5 6000 16gb×2 32GB 6000MHz (PC5-48000) Zenith RGB 288ピン CL30 1.35V UDIMM Non-ECC デスクトップPC用 メモリー デスクトップPC用メモリ デスクトップpc 16g 16 RAM 18,432円 （10%オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＞＞シリコンパワーのアイテムが最大50%OFF

Image/Source:楽天市場