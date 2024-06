AMEFURASSHI

4人組ガールズ・グループAMEFURASSHI(アメフラッシ)が7日、東京・文京シビックホール 大ホールで単独ライブ「梅雨祭2024-Dance in the rain-」を開催。9月にNew Album『Flora』をリリースすることを発表した。

【写真】AMEFURASSHI「梅雨祭2024-Dance in the rain-」の模様「梅雨祭」はAMEFURASSHIが毎年この時期に行っている恒例ライブ。過去には太鼓パフォーマーの一彩や、RAM RIDERをゲストに迎えてのコラボパフォーマンスが繰り広げられた。

通常のワンマンライブとは異なり、ゲストとの化学反応で生まれる音楽とクリエイティブを楽しめるのがこの公演の特徴。今年はプロダンサーを交えてハイレベルなダンスパフォーマンスが披露され、大勢のColors(AMEFURASSHIファンの呼称)が魅せられた。

そしてライブが終演したタイミングでステージ上の紗幕に告知の文字が映し出され、New Album『Flora』のリリースが決定したことが明らかになった。アルバムの発売日や収録内容などの詳細は追ってアナウンスされる。

また、「梅雨祭2024 -Dance in the rain-」の模様が7月20日(土)20時よりU-NEXTで配信されることも決定した。今年も「梅雨祭」を成功に導いたAMEFURASSHIは、8月に大阪、愛知、福岡を回るライブツアーを開催。9月16日(月・祝)には東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)でワンマンライブを行う。【公演概要】「梅雨祭2024 -Dance in the rain-」日程:2024年6月7日(金)時間:open 17:30 / start 18:30会場:文京シビックホール 大ホール【作品情報】2024年9月New Album『Flora』★AMEFURASSHI Live ”Flora”chapter one8.24 梅田 CLUB QUATTRO

open 16:30 / start 17:008.25 名古屋 CLUB QUATTRO

open 16:30 / start 17:008.31 福岡BEAT STATION

open 15:30 / start 16:00