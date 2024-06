ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月から全国のゲームセンターなどに順次登場する「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、”ゆるかわ”デザインを使用した「サンリオキャラクターズ」グッズが登場!

2024年6月は「マイメロディ」や「クロミ」「ポチャッコ」たちのぬいぐるみやマスコットなど全6種がラインナップされます。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ”マイメロディ” MAGICAL DREAM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年6月7日より順次

サイズ:全長約30×18×28cm

種類:全1種(マイメロディ)

パステルカラーと、閉じたおめめに長いまつげがかわいいオリジナルアート“MAGICAL DREAM”。

“MAGICAL DREAM”から、ブルーの大きなリボンがよく似合う「マイメロディ」のぬいぐるみが登場します☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ”マイスウィートピアノ” MAGICAL DREAM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年6月7日より順次

サイズ:全長約30×18×28cm

種類:全1種(マイスウィートピアノ)

オリジナルアート“MAGICAL DREAM”から、「マイスウィートピアノ」のぬいぐるみもラインナップ。

眠っているような表情はもちろん、フリルをあしらったパステルカラーの衣装もかわいい☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット MAGICAL DREAM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全3種(クロミ、マイメロディ、マイスウィートピアノ)

パステルカラー&目を閉じた表情がかわいいオリジナルアート“MAGICAL DREAM”のマスコット。

大きなリボンが印象的な「クロミ」「マイメロディ」「マイスウィートピアノ」の3種類がラインナップされます。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ スーパーラージぬいぐるみ”クロミ” MAGICAL DREAM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約38×25×44cm

種類:全1種(クロミ)

オリジナルアート“MAGICAL DREAM”シリーズから、「クロミ」のビッグサイズぬいぐるみが登場☆

パステルカラーで仕上げられた「クロミ」の衣装も注目ポイントです。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“ハンギョドン・ポチャッコ” もこもこおふろタイム

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約24×21×30cm

種類:全2種(ハンギョドン、ポチャッコ)

ふわふわの泡でお風呂を楽しむ「ハンギョドン」と「ポチャッコ」のぬいぐるみ。

「ハンギョドン」の頭には、仲良しの「さゆりちゃん」もいます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット もこもこおふろタイム

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約11×5×10cm

種類:全4種(みんなのたあ坊、ハンギョドン、シナモロール、ポムポムプリン)

お風呂やサウナを楽しむ姿がかわいい、サンリオキャラクターズのマスコット。

耳を上にまとめて体を洗う「シナモロール」や、サウナハットをかぶった「みんなのたあ坊」など、サンリオキャラクターズのユニークな姿が印象的です☆

サンリオキャラクターズのゆるかわな魅力いっぱいのプライズグッズ!

セガプライズの「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズは、2024年6月より、全国のゲームセンターなどに順次展開予定です。

