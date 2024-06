セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年6月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『塔の上のラプンツェル』 & you マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『塔の上のラプンツェル』 & you マスコット

登場時期:2024年6月7日より順次

サイズ:全長約7×5×12cm

種類:全4種(ラプンツェル、パスカル、フリン・ライダー、ゴーテル)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

手足を動かしてポージングを楽しめる、セガプライズの‟& you(アンドユー)”から、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のマスコットが登場。

キャラクターたちの特徴を約12センチのマスコットで表現した、かわいらしいプライズです!

全4種類あり、単体ではもちろん、集めて飾っても楽しめます☆

ラプンツェル

ディズニープリンセス「ラプンツェル」の‟& you”マスコット。

丁寧に再現した紫のドレスや長い髪、髪にあしらわれたお花がかわいい☆

パスカル

カメレオンの「パスカル」は、「ラプンツェル」の親友。

「ラプンツェル」とセットで飾りたくなる、フォトジェニックなマスコットです☆

フリン・ライダー

「ラプンツェル」の恋人「フリン・ライダー(ユージーン)」

トレードマークでもあるヒゲや特徴的な髪型もしっかり再現されています☆

ゴーテル

『塔の上のラプンツェル』に登場するディズニーヴィランズ「ゴーテル」もマスコットにラインナップ。

ウェーブのかかった黒い髪や、ダークカラーを基調にした服装も「ゴーテル」ならでは☆

手足を自由に動かせる、ぬい撮りにもぴったりな「ラプンツェル」たちのマスコット。

セガプライズの『塔の上のラプンツェル』 & you マスコットは、2024年6月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

