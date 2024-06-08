三四郎、くりえみがゲストで登場！TOKYO MX『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』

ハリウッドザコシショウ・薄幸(納言)・TiiiMOの元気情報番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』は、2024年6月8日(土)夜7時(TOKYO MX)放送にて、ゲストMCに三四郎(小宮浩信・相田周二)、スペシャルサポーターのくりえみを迎えて「元気になる情報」が放映されます。

TOKYO MX「Powered by TV 〜元気ジャパン〜」

放送日時 ： 毎月第2土曜日夜7時〜8時(TOKYO MX)

配信日時 ： 毎週土曜日夜8時

(YouTube・ビデオマーケット・カンテレドーガ・番組公式サイト)

番組出演者： ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO、三四郎、

くりえみ、ORβIT、星野卓也 他

番組HP ：https://powered-by-tv.com

企画 ： インバースホールディングス

制作著作 ： インバースホールディングス

ハリウッドザコシショウ・薄幸(納言)・TiiiMOの元気情報番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』2024年6月8日(土)夜7時(TOKYO MX)放送にて、ゲストMCに三四郎(小宮浩信・相田周二)、スペシャルサポーターのくりえみを迎えて「元気になる情報」が放映！

日韓ダンスボーカルグループのORβIT冠コーナー「ORβITのオールビューティー！」がスタジオに進出。

メンバーがアンバサダーとなるリップブランド「Visvilaa(ヴィスヴィラ)」の告知を賭けたゲームに挑戦します。

「Visvilaa(ヴィスヴィラ)」販売数2万本達成でORβIT出演のTVCMが放映予定です。

■『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』とは？

キーワードは「日本を元気に！」。

元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティ。

今旬の話題な人や人気芸人などをゲストに迎え入れ最新情報あり、ドキュメントあり、笑いありの盛り沢山で「元気ジャパン」として日本を元気にする情報を発信していきます。

放送時間は、毎月第2土曜日夜7時〜8時。

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