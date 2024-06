賞金総額100万円クイズイベント！キュービック『クイズの日記念 Q LEAGUE2024』

キュービックは、2024年9月7日(土)に東京都世田谷区の北沢タウンホールにて開催する、クイズ実力No.1決定戦『クイズの日記念 Q LEAGUE2024』のエントリーを6月7日(金)より開始しました。

キュービック『クイズの日記念 Q LEAGUE2024』

開催日時:2024年9月7日(土)

開場10:00 開始10:45 終了19:00(予定)

会場 :北沢タウンホール

東京都世田谷区北沢2-8-18

(小田急線・京王井の頭線下北沢駅 徒歩5分)

*同イベントにつきまして、会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

司会 :ガリットチュウ

参加資格:2024年9月7日時点で満18歳以上(なお、高校生は参加不可とします)

応募多数の場合、抽選とします(先着順ではありません)

参加費 :無料

賞金総額:100万円

優勝50万円、準優勝25万円、3位15万円、4位5万円、

5位3万円、6位2万円

主催 :キュービック

備考 :当日は大会の模様をYouTubeにて生配信します。

キュービックは、2024年9月7日(土)に東京都世田谷区の北沢タウンホールにて開催する、クイズ実力No.1決定戦『クイズの日記念 Q LEAGUE2024』のエントリーを6月7日(金)より開始!

*「クイズの日」とは

キュービックがクイズの魅力、面白さ、奥深さを多くの方に知ってもらうことを目的として2021年に制定、一般社団法人日本記念日協会に認定されました。

9月12日の日付は「912(クイズ)」の語呂合わせにちなみます。

同イベントでは、1日かけて筆記クイズ、早押しクイズ、ボードクイズなどの様々な形式のクイズを行い、クイズ実力No.1を決定します。

【参加方法】

事前の参加申し込みが必須となります。

下記の案内をご了承いただきました上で、下記URL(外部サイト「Peatix」に移動します)よりお申し込みください。

Peatix HP

https://peatix.com/event/3994962/view

*6月7日12時(正午)よりエントリーが可能になります。

【参加申し込みについての注意事項】

・『Q LEAGUE2024』は事前申し込みが必須となります。

当日の参加受付は行いません。

・申し込みは先着順とします。

・申し込み後のキャンセルは必ずご連絡ください。

無断キャンセルは次回以降のエントリー優先順位を下げさせていただくことがあります。

