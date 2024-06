様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、『塔の上のラプンツェル』の劇中に登場する、不思議な力が宿る「魔法の花」がモチーフにになったネックレスとピアスが登場!

イエローゴールドとダイヤモンドの輝きが素敵なエレガントなジュエリーです。

ケイウノ ディズニー『塔の上のラプンツェル』ジュエリー

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している『塔の上のラプンツェル』デザインのネックレスとピアス。

それぞれ劇中に登場するキーアイテム、不思議な力が宿る「魔法の花」がモチーフになっています!

コンセプトは“「ラプンツェル」のように新しい未来を切り拓いていく力を…。”

魔法の花『塔の上のラプンツェル』/ネックレス

価格:56,100円(税込)

素材:K18イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(小豆:幅0.9mm アジャスター環つき)

タテ:約12.5mm

ヨコ:約11.3mm

厚み:約3.7mm

ダイヤモンド:0.034ct(0.02ct×1、0.014ct×1)

『塔の上のラプンツェル』に登場する「魔法の花」モチーフのネックレス。

一枚一枚立体的に表現された花びらにメレダイヤモンドが輝く様子は、まるで黄金にきらめく「魔法の花」が美しく咲き誇っているかのようです☆

凹凸感や有機的なアウトラインなども繊細に表現。

正面だけではなく、あらゆる角度から見ても美しい存在感を放ちます!

イエローゴールドとダイヤモンドの輝きが顔まわりをパッと華やかに演出してくれるので、日常使いはもちろん、パーティーシーン等にもオススメです。

魔法の花『塔の上のラプンツェル』/ピアス

価格:56,100円(税込)

素材:K18イエローゴールド

モチーフ寸法:タテ約9.9mm ヨコ約9mm 厚み約3.1mm(ポスト含まない)

ポスト:直径0.68mm 長さ12mm キャッチつき

ダイヤモンド:0.036ct(0.01ct×2,0.008ct×2)

『塔の上のラプンツェル』に登場する「魔法の花」モチーフのピアス。

細かな作りが目を引く、存在感のあるピアスです☆

© Disney

ネックレスと同様に凹凸感や有機的なアウトラインなどが繊細に表現され、側面だけでなく、普段は見えにくい裏側まで立体的に◎

ダイヤモンドがきらめく上品なジュエリーは、様々なシーンで大活躍します。

顔まわりをパッと華やかに演出する大きめサイズなのもポイント。

ピアスの存在感を活かして、シンプルなファッションとコーディネートしても素敵です!

ネックレスとピアス、セットで使えば統一感も出てより煌びやかに。

「ケイウノ」から発売中の、『塔の上のラプンツェル』の「魔法の花」がモチーフになったジュエリーの紹介でした☆

