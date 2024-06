恐竜バージョン“jurassic”！ハーベスト『SAFARI planter』

ハーベストが手掛ける自社ブランド「hali」より、大自然を切り取り飾る新プランター『SAFARI planter』の先行予約販売を、ホームページにて2024年6月7日(金)から開始しました。

ハーベスト『SAFARI planter』

サイズ : 約縦210mm×横205mm×奥行き120mm

カラー : ホワイト、ブラック、グレー

素材 : 本体:鉄製

プランター: 樹脂製

販売先URL :https://hali.base.shop/

■製品特徴

【動物バーション“savannah”に加え恐竜バージョン“jurassic”も登場】

大自然をトリミングした本製品は、フロントパネルに配置された動物たちが大自然を思わせ、観葉植物が樹木のような見た目になります。

“savannah”(サバンナ)はキリン・ライオン・ゾウ・ワシが佇んだ景色。

“jurassic”(ジュラシック)はブラキオサウルス・ティラノサウルス・トリケラトプス・プテラノドンが佇む景色。

動物図鑑や恐竜図鑑の人気者たちをレイアウトしています。

種類

【水やりもラクラク】

天面は大きく解放されているので水やりなどのお手入れがラクラクです。

受け皿付きポットが内蔵されているので水漏れの心配もありません。

水やり

【選べる3色 アクリル樹脂焼き付け塗装】

カラーは、ホワイト・ブラック・グレーの3色。

こだわって選定した塗料で、丁寧に仕上げています。

アクリル樹脂焼き付け塗装はサビに強いことも特徴です。

どのカラーも表面にサラサラとした質感を持たせ、形状の美しさを上品に際立たせる艶消し仕上げとなっています。

カラー

【Made in JAPAN】

創業35年。

銀座ハイブランドショップの金属内装品も手がけるシートメタル加工の匠が一品ずつ丁寧に手加工で仕上げる製品です。

金属製なので程よい重みがあり、安っぽさを感じさせません。

