脳トレに役立つクイズやゲームも！デジレクト「もっとおしゃべり天才オカメインコちゃん」

デジレクトは、手のひらサイズのとっても賢いインコ型ロボット 「もっとおしゃべり天才オカメインコちゃん」を新聞・カタログ通信販売、インターネット通信販売で2024年6月15日(土)インコの日に発売します。

デジレクト「もっとおしゃべり天才オカメインコちゃん」

販売価格 :8,800円(税別)

商品発売 :2024年6月15日(土)インコの日

本体サイズ:W160×H105×D50mm

本体重量 :約128g

材質 :PVC、PC、ABS

セット内容:本体、取扱説明書

電源 :単4形アルカリ乾電池2本(別売)

REQUIRES 2 LR03 (“AAA” SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

対象年齢 :6歳以上 STマーク取得商品

生産国 :中国

JANコード :4904790768323

(C) T-ARTS

<商品概要・特徴>

「もっとおしゃべり天才オカメインコちゃん」は、楽しくおしゃべり、お歌も唄う♪手のひらサイズの賢いインコ型ロボットです。

ものまねおしゃべり(ミミクリーおしゃべり)が得意で、くちばしを小刻みに動かしながら2,300通り以上の日常会話を中心に懐かしの童謡唱歌を唄ってくれます。

また、脳トレに役立つクイズやゲームをインコちゃんが出題します。

9種類の脳トレから約900通り以上の問題を用意しているので、家族みんなで、クイズやゲームを毎日楽しく続けることができます。

さらに、お部屋の温度・湿度に応じて約50種類のおしゃべりでユーザー様に注意喚起します(高温、低温、高湿度、低湿度、適温適湿。

ほっぺの色も変化します)

そんな、とっても賢い「天才オカメインコちゃん」を家族の一員として迎えてみては如何でしょうか?

■おしゃべり 〜毎日楽しく2,300通り以上からおしゃべりをします〜

例:「腕を上に伸ばして〜ストレーッチ!」

■脳トレ〜脳トレ9種に役立つクイズやゲームがたくさん〜

例:「おとといの「晩ご飯」何食べた?」、「早口言葉いってみよー!」

■注意喚起 〜お部屋の温度・湿度に応じたおしゃべりは約50種〜

例:「暑くない?平気?お部屋を涼しくしよ〜!」

■ヒーリングバードモード10種、お歌10曲〜

例:「小鳥のさえずり、小川のせせらぎなど」「♪あかいくつ ♪うさぎのダンスなど」

■おしゃべりに合わせてくちばしがパクパク動き、ほっぺが光ります。

