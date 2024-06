ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ドナルドダック」のアートやマリンなモチーフが可愛い、ディズニーデザイン「浅草文庫本革L字ファスナーミニ財布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「浅草文庫本革L字ファスナーミニ財布」

© Disney

価格:18,900円(税込)

サイズ:約11×9×2cm

重さ:約70g

素材:牛革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」の90周年をお祝いしたデザインのL字ファスナーミニ財布。

職人が丁寧に手作りした「浅草文庫」のお財布で、型友禅の手法を駆使し熟練の技術で緻密にキャラクターを表現しています!

「ドナルドダック」に、甥っ子「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」の生き生きとした表情やマリンなモチーフがかわいさ満点◎

© Disney

爽やかな白が基調で、イカリや舵、ロープなどのアートが☆

捺染工程の後に型押しが施されているので、ぷっくりと立体感のある仕上がりになっています。

© Disney

背面にも同じアートがデザインされています。

© Disney

ファスナーの持ち手には、イカリマークのプリント&型押しも。

細部までデザインにこだわりが詰まっています。

© Disney

<オープン時>

ファスナー開閉で、中にはお札入れが2室(2つ折り収納用)に小銭入れが1室、カードケースが4室付いています。

バッグやポケットにも収まりやすいコンパクトなサイズながら、カード入れや小銭入れもしっかりと装備!

ちょっとしたお出かけや旅行時にも活躍しそう。

「ドナルドダック」のアートやマリンなモチーフが可愛い、ディズニーデザイン「浅草文庫本革L字ファスナーミニ財布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルドダック90周年記念デザイン!ベルメゾン ディズニー「浅草文庫本革L字ファスナーミニ財布」 appeared first on Dtimes.