8日、京都競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・12頭)は、ハナを切って直線で一旦は後続を大きく突き放した永島まなみ騎手騎乗の7番人気サニーサルサ(牝2、栗東・高橋康之厩舎)が、ゴール前猛然と追い上げた6番人気ジャルディニエ(牝2、栗東・奥村豊厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒1(良)。

さらに3/4馬身差の3着に9番人気バダジェフスカ(牝2、栗東・新谷功一厩舎)が入った。なお、1番人気ダノンフェルゼン(牡2、栗東・音無秀孝厩舎)は8着に、2番人気スカイブルー(牡2、栗東・杉山晴紀厩舎)は5着に、3番人気カルドウェル(牝2、栗東・中村直也厩舎)は12着に終わった。

勝ったサニーサルサは、父マインドユアビスケッツ、母チカアレグレ、その父ハーツクライという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆サニーサルサ(牝2)

騎手:永島まなみ

厩舎:栗東・高橋康之

父:マインドユアビスケッツ

母:チカアレグレ

母の父:ハーツクライ

馬主:吉田照哉

生産者:社台ファーム

【全着順】

1着 サニーサルサ 7人気

2着 ジャルディニエ 6人気

3着 バダジェフスカ 9人気

4着 ゼンダンハヤブサ 4人気

5着 スカイブルー 2人気

6着 マーウォルス 8人気

7着 ゴルティス 10人気

8着 ダノンフェルゼン 1人気

9着 ロザリアン 11人気

10着 ベルビースタローン 5人気

11着 スマートエクシード 12人気

12着 カルドウェル 3人気