新馬戦を制したサニーサルサ(c)netkeiba

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　8日、京都競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1600m・12頭)は、ハナを切って直線で一旦は後続を大きく突き放した永島まなみ騎手騎乗の7番人気サニーサルサ(牝2、栗東・高橋康之厩舎)が、ゴール前猛然と追い上げた6番人気ジャルディニエ(牝2、栗東・奥村豊厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒1(良)。

　さらに3/4馬身差の3着に9番人気バダジェフスカ(牝2、栗東・新谷功一厩舎)が入った。なお、1番人気ダノンフェルゼン(牡2、栗東・音無秀孝厩舎)は8着に、2番人気スカイブルー(牡2、栗東・杉山晴紀厩舎)は5着に、3番人気カルドウェル(牝2、栗東・中村直也厩舎)は12着に終わった。

　勝ったサニーサルサは、父マインドユアビスケッツ、母チカアレグレ、その父ハーツクライという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆サニーサルサ(牝2)
騎手:永島まなみ
厩舎:栗東・高橋康之
父:マインドユアビスケッツ
母:チカアレグレ
母の父:ハーツクライ
馬主:吉田照哉
生産者:社台ファーム

【全着順】
1着　サニーサルサ　7人気
2着　ジャルディニエ　6人気
3着　バダジェフスカ　9人気
4着　ゼンダンハヤブサ　4人気
5着　スカイブルー　2人気
6着　マーウォルス　8人気
7着　ゴルティス　10人気
8着　ダノンフェルゼン　1人気
9着　ロザリアン　11人気
10着　ベルビースタローン　5人気
11着　スマートエクシード　12人気
12着　カルドウェル　3人気