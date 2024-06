「SUPERNATURAL スーパーナチュラル」(2005-2020)「ザ・ボーイズ」(2019-)のジェンセン・アクレスが、Amazonの新作アクション・スリラードラマ「カウントダウン(原題:Countdown)」で主演を務めることが分かった。米が報じている。

本作は、Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」でソルジャー・ボーイ役を演じるアクレスの主演作として開発されたもの。Amazonは13エピソードの製作を発注し、製作総指揮・ショーランナーを「シカゴ・ファイア」など数々の人気ドラマを手がけてきたデレク・ハースが務める。あらすじは、以下の通りだ。

「白昼の不審な殺人事件後、ロサンゼルス市警のマーク・ミーチャム(アクレス)はあらゆる法執行機関の潜入捜査官から成る秘密捜査班にスカウトされる。より邪悪な陰謀の真相が明らかになるにつれ、チームはそれぞれの個人的な対立を乗り越え、何百万もの人々を救うために団結しなければならなくなる。」

アクレスは、「『ザ・ボーイズ』でチームと一緒に仕事をしたのは素晴らしい経験でした。『カウントダウン』でこの関係を続けられることに喜びを感じています」と声明を発表。「デレク(・ハース)や『カウントダウン』ファミリーの他のメンバーと協力し、この物語に命を吹き込むのが待ちきれません」と意気込んだ。

またハースは、「ノンストップのアクション、ドラマ、サプライズ、サスペンスで視聴者をハラハラさせる番組を作るのが大好きです。ジェンセン(・アクレス)と一緒に仕事をするのが待ちきれないし、皆さんに『カウントダウン』を観ていただくのが楽しみです」とコメントしている。

アクレスといえば「スーパーナチュラル」の主人公の1人、ディーン・ウィンチェスター役でお馴染み。前日譚「ウィンチェスターズ」(2022)では製作総指揮とナレーションを務めた。同シリーズ以外では、「ザ・ボーイズ」シーズン3、米ABCのドラマ「ビッグ・スカイ」シーズン3などに出演。「カウントダウン」はアクレスにとって、「スパナチュ」以来のドラマ主演作となる。

ハースは、ディック・ウルフの人気シリーズ「シカゴ・ファイア」で10年以上にわたり共同ショーランナーを務め、スピンオフ「シカゴP.D.」「シカゴ・メッド」では製作総指揮を担当。その後ウルフと共に「FBI:インターナショナル」(2021-)を共同製作し、2シーズンにわたりショーランナーを務めた。また『ワイルド・スピードX2』(2003)『3時10分、決断のとき』(2007)『ウォンテッド』(2008)など、複数のヒット映画で共同脚本を手がけている。

