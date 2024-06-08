来週の【重要イベント】FOMC、米消費者物価、日銀政策会合 (6月10日～16日) 来週の【重要イベント】FOMC、米消費者物価、日銀政策会合 (6月10日～16日)



――――――――――――――――――― 6月10日 (月) ――

◆国内経済

・1-3月期GDP[改定値] (8:50)

・4月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・4月特定サービス産業動態統計 (13:30)

・5月景気ウォッチャー調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、香港、台湾（端午節）、オーストラリア市場休場

★アップルが世界開発者会議「WWDC」開催（～14日）

・米国3年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇ペイロール <4489> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月11日 (火) ――

◆国内経済

・5月マネーストックM2 (8:50)

・5月工作機械受注 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・英国5月失業率 (15:00)

・米国10年国債入札

【海外決算】

[米]オラクル 、ゲームストップ

◆新規上場、市場変更 など

★Ｄ＆Ｍカンパニー <189A> ：東証Ｇ上場

〇ウェルビー <6556> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月12日 (水) ――

◆国内経済

・5月国内企業物価 (8:50)

・Interop Tokyo 2024 (幕張メッセ、～14日)

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン市場休場

★中国5月消費者物価指数 (10:30)

★中国5月生産者物価指数 (10:30)

・英国4月月次GDP (15:00)

・ドイツ5月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国5月消費者物価指数 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (13日3:00)

・米国5月月次財政収支 (13日3:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (13日3:30)

・タイ中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ブロードコム



――――――――――――――――――― 6月13日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

★4-6月期法人企業統計調査 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月投信概況 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏4月鉱工業生産指数 (18:00)

・米国5月生産者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

★G7サミット (伊プーリア、～15日)

・ゴルフ「全米オープン」 (ノースカロライナ、～16日)

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]アドビ

◆新規上場、市場変更 など

〇川上塗 <4616> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 6月14日 (金) ――

◆国内経済

★メジャーSQ

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

・4月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・4月設備稼働率 (13:30)

・4月第3次産業活動指数 (13:30)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏4月貿易収支 (18:00)

・米国5月輸入物価指数 (21:30)

・米国5月輸出物価指数 (21:30)

・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

★Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ <190A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 6月15日 (土) ――

◆新規上場、市場変更 など

〇三菱ＨＣキャピタル <8593> [名証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月16日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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