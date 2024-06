今週のUKシングル・チャートは、エミネムの新曲「HOUDINI」が初登場で1位に輝いた。初週、10万4,800ユニットを売り上げ、現時点、2024年最大の週間セールスをマークした。エミネムにとって11曲目の全英NO.1シングルとなった。先週まで5週間連続トップだったサブリナ・カーペンターの「Espresso」は2位に後退。リル・ベイビーをフィーチャーした英国人のラッパー、Central Ceeの「BAND4BAND」が4位から3位に浮上した。

今週新たにトップ10入りしたニュー・シングルはエミネムの「HOUDINI」のみだった。アルバム・チャートの首位は先週と変わらず、テイラー・スウィフトの『The Tortured Poets Department』が非連続5週目となる1位を獲得。ビリー・アイリッシュの最新作『HIT ME HARD AND SOFT』が先週の3位から1ランク再浮上した。3〜5位は新作で占められ、英国人のシンガー・ソングライター、ベッキー・ヒルのセカンド・アルバム『Believe Me Now?』が3位、韓国出身のボーイズ・グループ、ATEEZの新ミニアルバム『GOLDEN HOUR: Part.1』が4位、元ロングピッグスのリチャード・ハーレイの5年ぶりの新作『In This City They Call You Love』が5位に初登場した。今週はこのほか、クラウデット・ハウスの8枚目のスタジオ・アルバム『Gravity Stairs』が8位、英国人のラッパー、K-Trapのファースト・アルバム『SMILE?』が10位にチャート・インしており、計5作のニュー・アルバムが10位圏内に入っている。また、シングルが好調なエミネムが2005年にリリースしたベスト盤『Curtain Call - The Hits』が先週の15位から7位へ再浮上した。Ako Suzuki