「METAL ROBOT魂」シリーズで「ストライクフリーダムガンダム弐式」、「インフィニットジャスティスガンダム弐式」が商品化決定「プラウドディフェンダー」も立体化
【METAL ROBOT魂 ストライクフリーダムガンダム弐式】
【METAL ROBOT魂 インフィニットジャスティスガンダム弐式】
【METAL ROBOT魂 プラウドディフェンダー＆エフェクトパーツセット】
6月13日 詳細公開予定
【METAL ROBOT魂 インフィニットジャスティスガンダム弐式】
【METAL ROBOT魂 プラウドディフェンダー＆エフェクトパーツセット】
6月13日 詳細公開予定
BANDAI SPIRITSは、塗装済み完成品フィギュア「METAL ROBOT魂 ストライクフリーダムガンダム弐式」、「METAL ROBOT魂 インフィニットジャスティスガンダム弐式」、「METAL ROBOT魂 プラウドディフェンダー＆エフェクトパーツセット」の商品化を6月8日に発表した。
映画「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」に登場したモビルスーツ「ストライクフリーダムガンダム弐式」、「インフィニットジャスティスガンダム弐式」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化。
また、「ストライクフリーダムガンダム弐式」と合体することで「マイティーストライクフリーダムガンダム」となる「プラウドディフェンダー」も商品化する。
公開された画像では「マイティーストライクフリーダムガンダム」と「インフィニットジャスティスガンダム弐式」が並んだ姿が確認できる。
詳細は6月13日に公開を予定している。
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