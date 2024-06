『君の名前で僕を呼んで』がアカデミー賞ノミネートを果たし、続く『サスペリア』『ボーンズ アンド オール』で物議を醸したルカ・グァダニーノ監督の新作『チャレンジャーズ』は、またしても問題作だ。

女子テニスの元スター選手(ゼンデイヤ)と、ふたりの男子テニスプレイヤー(ジョシュ・オコナー、マイク・フェイスト)による三角関係のドラマは、なぜ観る人を唖然とさせるのか。

とにかく尋常でない、あっけにとられる結末

いまのはなんだったのか?

いったいなにが起きたのだろう?



18歳の3人はホテルの一室で…左からアート(マイク・フェイスト)、タシ(ゼンデイヤ)、パトリック(ジョシュ・オコナー) ©2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.©2024 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. All Rights Reserved.

『チャレンジャーズ』が最後に描きだす光景は、予期や想像の及ばぬところへ観る人を放りだす。

どんでん返しのような、展開を思いきりひっくり返すものではないが、とにかく尋常でない、あっけにとられる結末。

なんだ、これは?

ただまあ、落ち着いて考えてみれば、あっけにとられるのは結末だけではない。

『チャレンジャーズ』は劇薬のような映画だ。

全米オープンテニス出場を賭けた元親友同士の決勝戦

ニューヨークのニューロシェルで行われるテニストーナメント“チャレンジャーマッチ”の決勝。

勝てば全米オープンへの出場権を手にできる、この大事な試合で対戦することになったのは、かつて親友同士だったふたりだ。

ひとりは四大大会を次々に制し、グランドスラムの達成まであとわずかとなったところで、スランプに陥ってしまったアート・ドナルドソン。

一方のパトリック・ズワイグはホテル代を捻出できないほど困窮する、ほとんど無名のプレイヤーだが、無遠慮な自信に満ちあふれている。

18歳の青年2人を魅了したゼンデイヤ扮するタシ

アートとパトリックは子どものころからの知り合いで、同じテニスアカデミーでしのぎを削ったルームメイトだった。だが大学進学か、プロ転向かで揺れていた18歳のころ、ふたりはタシ・ダンカンと出会う。

彼らと同い年のタシは、すでにプロとして活躍し、他を寄せつけない圧倒的な才能を発揮していた。

実際のところ、ゼンデイヤが扮するこのタシの存在感は圧倒的で、その華やかさと力強さに魅了されたアートとパトリックはやがて恋敵となり、その後の波乱万丈なできごと――タシとパトリックの交際、別離、怪我によるタシの引退、コーチへの転身、タシとアートの結婚、アートの栄光、パトリックの挫折など――を経て、13年後にチャレンジャーマッチで再会する。

この映画はただの凡庸なメロドラマではない

このようにストーリーをたどるだけなら、『チャレンジャーズ』は彼らの三角関係をめぐる、10数年越しのメロドラマのように思えるかもしれない。

しかしこの映画はただの凡庸なメロドラマではない。

この映画の特異で、奇抜で、尋常でない点のひとつは、なんといっても音楽だ。

『ソーシャル・ネットワーク』でアカデミー賞作曲賞を受賞したトレント・レズナーとアッティカス・ロスによるスコアは、オープニングから激しいリズムを刻みつづける。テクノやハウスやエレクトロニック調のダンスミュージックが、スクリーンを揺らさんばかりに休みなく鳴り響く。

音楽や映像は刺激的なだけでなく、もはや煽情的

劇中で流れる音楽、いわゆる劇伴にはシーンの空気や感情を下支えし、あるいはまた強調する機能がある。場合によっては、あえて違う角度の音楽をぶつけることで、シーンが内包するエモーションを引きだしたりもする。

ところがこの映画の劇伴は、ときとしてシーンとはまったく無関係に、ずんずんと重低音を打ちつける。これまでの劇伴の概念を大きくはみ出す、この音楽がそれでも作品のために機能し、そこになにかをもたらしているとすれば、それは刺激だ。

そもそも『チャレンジャーズ』は刺激の塊みたいな映画なのだ。

音楽以外にも、たとえば撮影はコート下からのアングルや、ラリーの応酬でコートを行き来するボールのアングルを取り入れ、アートとパトリックのテニスシーンを、テニスシーン以上の刺激的なものとして映しだす。それらの音楽や映像は刺激的なだけでなく、もはや煽情的だとすらいっていい。

『チャレンジャーズ』は煽情し、感情や情欲をあおり、欲望を喚起する。

3人がホテルの一室で見せるセクシュアルな駆け引き

ストーリーの中心にあるのも、タシとアートとパトリックの関係を通してあらわになる、赤裸々な欲望だ。

この映画のもっとも印象的なシーンである、18歳のころの3人がホテルの一室で見せるセクシュアルな駆け引きは、作品のテーマをそのまま表している。

タシはアートとパトリックの欲望をあおり、キスに誘いながら、結局は肩すかしをくわせる。そして翌日に予定された、ふたりの対戦の勝者に電話番号を渡すと告げ、その欲望を支配する。

欲望が取り結ぶ三角関係の支配者・タシ

コート上でもしなやかな体躯で周囲の目をくぎ付けにするタシは、欲望の支配者であり、欲望が取り結ぶ三角関係の支配者でもある。

支配するタシと支配されるアート、そしてパトリックの、力関係のせめぎ合い。

監督のルカ・グァダニーノは、その力学の変化をダイナミックでエネルギッシュなテニスのゲームに重ね、三角関係の行方を刺激的に、煽情的に描きだす。

とはいっても、特異で奇抜なだけでなく、アートとパトリックの昔日の交流を描く場面は親密で、馬鹿馬鹿しく、友情劇として楽しい。その純粋さの描写が土台にあるがゆえに、その後の10数年にわたるドラマがきちんと胸に響くものにもなった。

そしてあの衝撃の結末――。

メロドラマを越えた、メロドラマの突然変異が、ここに爆誕した。

『チャレンジャーズ』

STORY

人気と実力を兼ね備えたテニスプレイヤー、タシ・ダンカンは怪我で選手生命を絶たれたあと、コーチに転身し、夫のアート・ドナルドソンを世界有数の選手に育てあげる。

だが全米オープン出場まであと一歩のところで、アートの前に立ちはだかるのは、タシの元恋人でアートのかつての親友、パトリック・ズワイグだった。

STAFF&CAST

監督:ルカ・グァダニーノ/出演:ゼンデイヤ、ジョシュ・オコナー、マイク・フェイスト/2024年/アメリカ/131分/配給:ワーナー・ブラザース映画 /6月7日公開

(門間 雄介/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)