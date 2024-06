ATEEZ「ミュージックバンク」で1位を獲得“ATINYのおかげ…本当に感謝している”

ATEEZが、カムバックと同時に音楽番組で2冠王に輝いた。韓国で7日に放送されたKBS 2TV「ミュージックバンク」で、新曲「WORK」でカムバックしたATEEZが1位を獲得した。ATEEZは「まずATINY(ATEEZのファン)に本当に感謝している。愛している」とし、「8人を生んでくれた両親に感謝する」と伝えながら、所属事務所の代表や関係者にも感謝の挨拶を伝えた。

最後に彼らは「ATINYのおかげで1位をもらうことができた。ATINYがくれた大切なプレゼントを大切にして、今後も良い姿をお見せできるように努力する」とつけ加えた。ATEEZは5月31日、10thミニアルバム「GOLDEN HOUR:Part.1」を発売してカムバックした。これに先立ってATEEZは、2ndフルアルバム「THE WORLD EP FIN : WILL」がビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位を獲得した。さらにミュージシャンたちの夢の舞台と言われる「コーチェラヴァレー・ミュージック&アートフェスティバル(Coachella Valley Music and Arts Festival)」にK-POPボーイズグループとして初出演し、話題を集めた。彼らは6月10日(現地時間)、米NBCの人気トークショー「ケリー・クラークソン・ショー(The Kelly Clarkson Show)」に出演する。7月には「TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER」を通じて現地のファンと会う。