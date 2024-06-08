¾¾²¬½¼¡¡£Ó£Ï£Ð£È£É£Á·ëÀ®£³£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÉñÂæ¼ç±é¡ÖÇÐÍ¥º²¤¬¤¦¤º¤¤¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ó£Ï£Ð£È£É£Á¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬½¼¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø£Ã£è£á£î£ç£å¡¡£ô£è£å¡¡£×£ï£ò£ì£ä¡Ù¸ø³«¥²¥Í¥×¥íµÚ¤Ó¼èºà²ñ¡×¤Ë¹äÎÏºÌ²ê¡Ê£³£±¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ö£Ã£è£á£î£ç£å¡¡£ô£è£å¡¡£×£ï£ò£ì£ä¡×¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç±Ç²è²½¤â¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Á·úÆü»Ò¡Ê£µ£¶¡Ë¤Î¾®Àâ¡Ö£Á£î£ä¡¡£ó£ï¡¡£ô£è£é£ó¡¡£é£ó¡¡£Ø£í£á£ó¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£¤È¤¢¤ëÂç»ö·ï¤«¤éÆóÇ¯¸å¤ÎÅìµþ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÆóÇ¯Á°¤ÎÂç»´»ö¤òËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¿Í¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤ËÅÜ¤ê¤ò¤â¤ª¤Ü¤¨¤ëÆóÇ¯Á°¤Î»ö·ï¤ÎÃ´Åö·º»ö¤¿¤Á¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¬¤Ï¡Öº£Ç¯£Ó£Ï£Ð£È£É£Á¤¬·ëÀ®£³£°¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¿Á¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬°¤¤¡£¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ø¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤ÈÇÐÍ¥º²¤¬¤¦¤º¤¤¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·Î¸Å´ü´Ö¤Ï°ì¤«·î¤ß¤Ã¤Á¤ê¡£¡ÖÀµÄ¾Ä¹¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢ÉñÂæºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÉñÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï£¸Æü¤¬½éÆü¤È¤Ê¤ë¡£¾¾²¬¤Ï¡ÖËÍ¤Î£²£°Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë°ì½Ö°ì½Ö¤òÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤ëºîÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÌÀÆüÁö¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡¢ÌÀ¸åÆü¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡