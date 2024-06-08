直前で負傷のミリクが2大会連続の選外に…ポーランド代表が本戦メンバー26名を発表【ユーロ2024】
ポーランドサッカー協会(PZPN)は7日、ユーロ2024に臨むポーランド代表メンバー26名を発表した。
先月29日に候補メンバー29名を発表したミハウ・プロビエシュ監督はGKオリヴィエ・ジフ(プシュチャ・ニエポウォミツェ)、パヴェウ・ボフニェヴィチ(へーレンフェーン/オランダ)に加え、FWアルカディウシュ・ミリク(ユベントス)を選外に。ミリクは発表直前に行われたウクライナ代表との国際親善試合で開始早々に負傷交代してしまい、重傷が懸念されている。
ミリクの代わりには初招集を受けていた19歳のMFカツペル・ウルバンスキ(ボローニャ)が投入されており、そのまま本大会メンバー入り。なお、ミリクは前回のユーロ2020も負傷で欠場しており、2大会連続の不参加となってしまった。
5大会連続5度目のユーロ出場となるポーランドは、ベスト4以上を目指す戦いに。所属するグループDでは、オランダ代表、オーストリア代表、フランス代表と対戦する。
今回発表されたポーランド代表候補メンバーは以下の通り。
◆ポーランド代表メンバー26名
GK
ヴォイチェフ・シュチェスニー(ユベントス/イタリア)
ウカシュ・スコルプスキ(ボローニャ/イタリア)
マルシン・ブルカ(ニース/フランス)
DF
バルトシュ・サラモン(レフ・ポズナン)
ティモテウシュ・プハチ(カイザースラウテルン/ドイツ)
パヴェウ・ダビドビチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
セバスティアン・ウォルキエビチ(エンポリ/イタリア)
バルトシュ・ベレシンスキ(エンポリ/イタリア)
ヤン・ベドナレク(サウサンプトン/イングランド)
ヤクブ・キヴィオル(アーセナル/イングランド)
MF
タラス・ロマンチュク(ヤギエロニア・ビャウィストク)
カミル・グロシツキ(ポゴニ・シュチェチン)
バルトシュ・スリシュ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)
ヤクブ・ピオトロウスキ(ルドゴレツ/ブルガリア)
ミハウ・スクラシ(クラブ・ブルージュ/ベルギー)
ダミアン・シマンスキ(AEKアテネ/ギリシャ)
セバスティアン・シマンスキ(フェネルバフチェ/トルコ)
プジェミスワフ・フランコフスキ(RCランス/フランス)
ヤクブ・モデル(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)
カツペル・ウルバンスキ(ボローニャ/イタリア)
ニコラ・ザレフスキ(ローマ/イタリア)
ピオトル・ジエリンスキ(ナポリ/イタリア)
FW
ロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ/スペイン)
カロル・シフィデルスキ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
クシシュトフ・ピョンテク(イスタンブール・バシャクシェヒル/トルコ)
アダム・ブクサ(アンタルヤスポル/トルコ)
先月29日に候補メンバー29名を発表したミハウ・プロビエシュ監督はGKオリヴィエ・ジフ(プシュチャ・ニエポウォミツェ)、パヴェウ・ボフニェヴィチ(へーレンフェーン/オランダ)に加え、FWアルカディウシュ・ミリク(ユベントス)を選外に。ミリクは発表直前に行われたウクライナ代表との国際親善試合で開始早々に負傷交代してしまい、重傷が懸念されている。
5大会連続5度目のユーロ出場となるポーランドは、ベスト4以上を目指す戦いに。所属するグループDでは、オランダ代表、オーストリア代表、フランス代表と対戦する。
今回発表されたポーランド代表候補メンバーは以下の通り。
◆ポーランド代表メンバー26名
GK
ヴォイチェフ・シュチェスニー(ユベントス/イタリア)
ウカシュ・スコルプスキ(ボローニャ/イタリア)
マルシン・ブルカ(ニース/フランス)
DF
バルトシュ・サラモン(レフ・ポズナン)
ティモテウシュ・プハチ(カイザースラウテルン/ドイツ)
パヴェウ・ダビドビチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
セバスティアン・ウォルキエビチ(エンポリ/イタリア)
バルトシュ・ベレシンスキ(エンポリ/イタリア)
ヤン・ベドナレク(サウサンプトン/イングランド)
ヤクブ・キヴィオル(アーセナル/イングランド)
MF
タラス・ロマンチュク(ヤギエロニア・ビャウィストク)
カミル・グロシツキ(ポゴニ・シュチェチン)
バルトシュ・スリシュ(アトランタ・ユナイテッド/アメリカ)
ヤクブ・ピオトロウスキ(ルドゴレツ/ブルガリア)
ミハウ・スクラシ(クラブ・ブルージュ/ベルギー)
ダミアン・シマンスキ(AEKアテネ/ギリシャ)
セバスティアン・シマンスキ(フェネルバフチェ/トルコ)
プジェミスワフ・フランコフスキ(RCランス/フランス)
ヤクブ・モデル(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)
カツペル・ウルバンスキ(ボローニャ/イタリア)
ニコラ・ザレフスキ(ローマ/イタリア)
ピオトル・ジエリンスキ(ナポリ/イタリア)
FW
ロベルト・レヴァンドフスキ(バルセロナ/スペイン)
カロル・シフィデルスキ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
クシシュトフ・ピョンテク(イスタンブール・バシャクシェヒル/トルコ)
アダム・ブクサ(アンタルヤスポル/トルコ)