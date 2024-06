【モンスターハンターワイルズ】2025年 発売予定価格:未定

カプコンは、2025年発売予定であるプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」において、クロスプレイの情報を公開した。

本作はすべてのプラットフォーム版が同日発売かつ、すべてのプラットフォーム間で他のプレイヤーとマッチングできる。さらには、異なるプラットフォームのプレイヤーともフレンドになることが可能だ。

なお、クロスプレイの「有効/無効」をゲーム内のオプションにて切り替えできるとのこと。

