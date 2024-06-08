サビだけ歌うカラオケ「サビカラ」、最も歌われている曲は? 2位aiko「カブトムシ」、 3位ポルノグラフィティ「サウダージ」
エクシングは6月6日、サビだけ全力で歌える「サビカラ」と、短時間で何曲も歌える「短い曲」のランキングを発表した。同調査の集計期間は5月1〜10日。
○サビだけ歌う「サビカラ」ランキング
JOYSOUND 「サビカラ」 ランキング TOP20
「サビカラ」とは、前奏や曲の冒頭部分を飛ばし、「サビ」だけを全力で歌えるカラオケの機能のこと。現在、「サビカラ」で最も歌われている曲は、Creepy Nuts(R-指定&DJ松永)の「Bling-Bang-Bang-Born」(原曲2分51秒→37秒)だった。2位はaikoの「カブトムシ」(原曲5分→1分24秒)、3位はポルノグラフィティの「サウダージ」(原曲4分07秒→50秒)となった。
○カラオケで歌える 「短い曲」ランキング1位は?
カラオケで歌える 「短い曲」ランキングの1位は「角川ザ・テレビジョンのロゴ」(演奏時間8秒)、2位は「カ〜ンテレ、8チャン！」(同 11秒)、3位は「尻取りRock 'n' Roll」(同 20秒)だった。
カラオケで歌える 「短い曲」ランキング
○サビだけ歌う「サビカラ」ランキング
JOYSOUND 「サビカラ」 ランキング TOP20
「サビカラ」とは、前奏や曲の冒頭部分を飛ばし、「サビ」だけを全力で歌えるカラオケの機能のこと。現在、「サビカラ」で最も歌われている曲は、Creepy Nuts(R-指定&DJ松永)の「Bling-Bang-Bang-Born」(原曲2分51秒→37秒)だった。2位はaikoの「カブトムシ」(原曲5分→1分24秒)、3位はポルノグラフィティの「サウダージ」(原曲4分07秒→50秒)となった。
○カラオケで歌える 「短い曲」ランキング1位は?
カラオケで歌える 「短い曲」ランキングの1位は「角川ザ・テレビジョンのロゴ」(演奏時間8秒)、2位は「カ〜ンテレ、8チャン！」(同 11秒)、3位は「尻取りRock 'n' Roll」(同 20秒)だった。
カラオケで歌える 「短い曲」ランキング