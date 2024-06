【Devolver Direct】6月8日9時 配信

Devolver Digitalは、PC用アクションFPS「Anger Foot」を7月12日に発売する。

発表イベント「Summer Game Fest 2024」内「Devolver Direct」にて発表され、本作は多彩な“蹴り”アクションが特徴のFPSゲームとなっている。

街にはびこる極悪非道なギャングたちを武器や蹴りを駆使して、蹴散らしていく。

Anger Foot leaves behind a smoldering trail of shattered doors, broken bones, and crumpled energy drinks on July 11!



Wishlist now on Steam and prepare for @FreeLives most full throttle game ever. pic.twitter.com/DNi27562bi