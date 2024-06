【Devolver Direct】6月8日9時 配信

Devolver Digitalは、発表イベント「Summer Game Fest 2024」内「Devolver Direct」にて、新作アクションゲーム「Tenjutsu(天術)」を発表した。

本作はDEEP NIGHT GAMESによる新作タイトル。「Dead Cells」のデザイナーが関わっており、ドット絵で描かれるグラフィックスが特徴的な格闘ローグライトゲームとなっている。

今回のトレーラーではアニメ調のカットシーンなども確認でき、アジア風の街中で繰り広げられる格闘場面などもお披露目された。

□Steam「Tenjutsu」のページ

Use fists of fury to restore a decaying city in martial arts roguelike Tenjutsu, the next game from Dead Cells designer @deepnightfr!



Wishlist now on Steam! pic.twitter.com/IXQOgOzfyn