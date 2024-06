【Devolver Direct】6月8日9時 配信

プレイステーション 5/4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用タイトル「Cult of the Lamb」において、アップデート「Unholy Alliance」が8月12日(現地時間)に配信される。

本アップデートは「Devolver Direct」にて発表されたもので、「Unholy Alliance」ではローカルco-opが可能となる。

The Lamb gets a wicked new local co-op partner on August 12 in Cult of the Lamb’s game-changing new ‘Unholy Alliance’ update!



Praise the Lamb. And the Goat. pic.twitter.com/ZhE1yarlnM