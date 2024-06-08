¡Ö»£¤êÅ´¤Î³§¤µ¤ó¥¦¥§¥ë¥«¥à¡ª¡×¡¡ÇìÈ÷Àþ±èÀþ¤Ç¹¤¬¤ëÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó´¿·Þ¤ÎÆ°¤¡ÊÄ»¼è¸©¡¢²¬»³¸©¡Ë¡Ú¥³¥é¥à¡Û
Ãæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬º£ÃíÌÜ¤ÎÀþ¶è¡¢¤½¤ì¤ÏJRÇìÈ÷Àþ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁÒÉß¡Ê»³ÍÛÀþ¡Ë¤ÈÇìæÍÂç»³¡Ê»³±¢Àþ¡Ë¤ò·ë¤Ö138.4¥¥í¡£2024Ç¯£´·î¤«¤é²¬»³¡Á½Ð±À»Ô¤ò·ë¤Ö¿·±Ô273·ÏÆÃµÞ¡Ö¤ä¤¯¤â¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¹ñÅ´¥¿¥¤¥×¤Î381·Ï¤ÏÆ±Ç¯£¶·î¤ÎÄê´ü±¿¹Ô½ªÎ»¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬±èÀþ¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¿··¿¼ÖÎ¾¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»£¤êÅ´¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤¬ÃÛ¤¯WinWin¤Î´Ø·¸¡×¡£»äÍÃÏ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥ß¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ê¤É¡¢¤´¤¯¤´¤¯°ìÉô¤È¤Ï¤¤¤¨²¿¤«¤ÈÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë»£¤êÅ´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇìÈ÷Àþ±èÀþ¤Ç¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢´í¸±¡¦ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¥¼¥í¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë°¦¹¥²È¤Î¤¿¤á¤ËÃó¼Ö¾ì¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¶¦Â¸¶¦±É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ä»¼è¡¢²¬»³¤ÎÎ¾¸©¤ÎÆ°¤¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
273·ÏÅÐ¾ì¤òµ¡¤Ë¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¥¢¥Ã¥×¶¨¡×
¤Þ¤º¤ÏÇìÈ÷Àþ¤Î¥ß¥Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡£ÂçÀµÇ¯´Ö¤ËÄ»¼è¸©Â¦¤«¤é·ÚÊØÅ´Æ»¤È¤·¤Æ·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´ÄÌ¤Ï¾¼ÏÂ½é´ü¤Î1928Ç¯¡£±¢ÍÛÏ¢Íí¥ë¡¼¥È¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡¢1972Ç¯¤Î»³ÍÛ¿·´´Àþ²¬»³³«¶È»þ¤«¤é¡£Á´ÀþÅÅ²½¤Ï1982Ç¯¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ö¶è´Ö¤ÎÂ¿¤¤Àþ¶è¤ò¹âÂ®Áö¹Ô¤Ç¤¤ë¿¶¤ê»Ò¼°381·Ï¤¬Ä¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂåÂØ¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó´¿·Þ¤ÎÆ°¤¤ÏÄ»¼è¡¢Åçº¬Î¾¸©¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ÏÄ»¼èÂ¦¤«¤é¡£273·ÏÅÐ¾ì¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢2024Ç¯£´·î¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¡ØÅ´¤ÎÆ»¡Ù¥Þ¥Ê¡¼¥¢¥Ã¥×¶¨µÄ²ñ¡×¤Ç¤¹¡£³èÆ°ÌÜÅª¤Ï¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¼Ì¿¿°¦¹¥¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢ËÉÙ¤ÊÅ´Æ»»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡ØÄ»ïÄ¡Ê»£¤êÅ´¡Ë¤ÎÃÏ¡¦¤È¤Ã¤È¤ê¡Ù¤ò¼é¤ëÊýºö¤ò´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¡ÊÂç°Õ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÇìÈ÷Àþ¤ò´Þ¤à¥ª¡¼¥ëÄ»¼è¤ÎÅ´Æ»¡£¼ç¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤ÏÄ»¼è¸©¤ÈÆüÌîÄ®¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤ÏJRÀ¾ÆüËÜ»³±¢»Ù¼Ò¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¤Î¼ãºùÅ´Æ»¡¢ÃÒÆ¬µÞ¹Ô¡¢¤½¤·¤ÆÄ»¼è¸©·Ù»¡ËÜÉô¡¢ÆüÌî·³¡úÇìÈ÷Àþ¥Õ¥¡¥ó¶æ³ÚÉô¤Î£·¼Ô¤Ç¤¹¡£
£µ¥õ¾ò¤Î¡ÖÅ´Â§¡×!?
¥Þ¥Ê¡¼¥¢¥Ã¥×¶¨¤Ï¡¢»£¤êÅ´¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤£µ¥õ¾ò¤Î¡ÖÅ´Â§¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè£±¾ò Î©Æþ¶Ø»ß¤Î¾ì½ê¤ä»äÍÃÏ¤Ø¤ÏÆþ¤é¤º¡¢ÎÉ¼±¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âè£²¾ò ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âè£³¾ò Â¾¤Î»£±Æ¼Ô¤È¾ù¤ê¤¢¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âè£´¾ò Å´Æ»²ñ¼Ò¤äÃÏ°è¤ÈÏ¢ÂÓ¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤ÊÅ´Ï©¤ÈÉ÷·Ê¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âè£µ¾ò Îó¼Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´Ñ¸÷¤ä¿©¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤âËþµÊ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å´Â§¤Î¡ÖÅ´¡×¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÅ´Æ»¤Î¡ÖÅ´¡×¡£¥Þ¥Ê¡¼½ç¼é¤Î»£¤êÅ´¤ò´¿·Þ¡¢º¬±«±Ø¤äÆüÌîÄ®Ìò¾ì¤Ê¤É¤ËÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡ÊÀ¸»³±Ø¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤â¡Ë¡£
¥Þ¥¤¥«¡¼¤ä¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç»£±Æµª¹Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¼ÏÂ¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ëÆüÌî·´¤Î£·±Ø
¶¨µÄ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Í×ÃíÌÜ¤¬ÇìÈ÷Àþ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡£2022Ç¯11·î¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÌî·³¤ÏÆüÌî·´¤Î¥·¥ã¥ì¤Ç¡¢¡ÖÇìÈ÷Àþ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÃÏ¸µ½»Ì±¤È¡¢Á´¹ñ¤«¤éË¬¤ì¤ëÅ´Æ»°¦¹¥²È¤¬Áê¸ß¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢ÎÉ¹¥¤Ê»£±Æ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¥Þ¥Ê¡¼¥¢¥Ã¥×¤Î·¼È¯¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇìÈ÷Àþ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¡¦´Ø·¸¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÂç°Õ¡Ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£
ÇìÈ÷Àþ³Æ±Ø¤ÇÆüÌî·´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆ»ÒÂ¦¤«¤é¹¾Èø¡¢Éð¸Ë¡Ê°Ê¾å¹¾ÉÜÄ®¡Ë¡¢º¬±«¡¢¹õºä¡¢¾å¿û¡Ê°Ê¾åÆüÌîÄ®¡Ë¡¢À¸»³¡¢¾åÀÐ¸«¡Ê°Ê¾åÆüÆîÄ®¡Ë¤Î³Æ±Ø¡£¤¤¤º¤ì¤â¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âº¬±«¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¡Öº¬±«½É¡×¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿½É¾ìÄ®¡£É÷¾ð¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬º£¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥àEXPO¡×¤ÇÄ»ïÄÈ¯¿®
¤³¤³¤Ç¡ÖÄ»ïÄ¡×Í¾ÏÃ¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯£¹·î³«ºÅ¤Î´Ñ¸÷¸«ËÜ»Ô¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó2022¡×¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë¤ÎÄ»¼è¸©¤Ç¥Ö¡¼¥¹¤Ç¸«ÉÕ¤±¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ÖÄ»ïÄ¥Î¥¹¥¹¥á¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»¼è¥¨¥ê¥¢¤ÎÄù¤á¤Ï¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÀÛÊ¸¤òºÆÏ¿¤·¤Æ¡¢¡Ö»£¤êÅ´¤ÎÊý¤¬SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬±èÀþ¤òË¬¤ì¤ë¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¤ä±èÀþ¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊWinWin¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ä»ïÄ¤ÎÌÜÅª¤â½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£
ÃÏ°è½»Ì±¼êºî¤ê¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ä¤¯¤â¡×
Â³¤¤¤Æ¸©¶¤ò¤Þ¤¿¤®²¬»³¸©¤Ø¡£²¬»³¤ÇÃÏ°è¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¶¦Â¸¶¦±É¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤¬¹âÎÂ»ÔÀîÌÌÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£»£¤êÅ´¤ÎÀ»ÃÏ¤¬È÷ÃæÀîÌÌ±Ø¡£°ìµé²ÏÀî¤Î¹âÎÂÀî±è¤¤¤Ë±Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÃÏ°è½»Ì±¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿·Þ¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÌÌÃÏ¶è¤Ç¡Ö»£¤êÅ´¥¦¥§¥ë¥«¥à¡×¤Î´ú¤ò¿¶¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏ°è½»Ì±Í»Ö¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖTEAM¤Ò¤È¤è¤»¡×¡£¡ÖÎó¼Ö¤òÄÉ¤Ã¤ÆË¬¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢ÀîÌÌ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë³èÆ°¡¢²Ö¸«¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃó¼Ö¾ì¤ò³«Àß¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¡¤è¤¦¤³¤½ÀîÌÌ¤Ø¡×¤Î²£ÃÇËë¡¦¤Î¤Ü¤ê¤ò·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÀîÌÌÃÏ°è»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¸øÌ±´Û¡Ë¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÊÛÅö¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÏÊç¶âÈ¢¤òÀßÃÖ¡£500±ß°Ê¾åÊç¶â¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤äÃÏ°è¹âÎð¼Ô¤¬¼êË¥¤¤¤·¤¿¡Ö¤ä¤¯¤â¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¡ÊJRÀ¾ÆüËÜÎ»¾µºÑ¤ß¡Ë¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢à¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ä¤¯¤âá¤ÎÌ¾¤¬¼«Á³È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÄÌ¿·Ê¹¤ÎÆÃ½¸¤ò¸«¤¿ÀÆÆ£¹ñ¸òÁê¤¬¸½ÃÏË¬Ìä
ÀîÌÌÃÏ¶è¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó´¿·Þ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸òÄÌ¡¦Å´Æ»¤ÎÀìÌç»æ¡¦¸òÄÌ¿·Ê¹¤¬2024Ç¯£´·î23ÆüÉÕ¤ÇÆÃ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÏÃ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ½¸¤ò¸«¤¿¤Î¤¬¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÀÆÆ£Å´É×¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡£2024Ç¯£µ·î¤ÎÃæ¹ñ¥¨¥ê¥¢Ë¬Ìä¤ÇÀîÌÌÃÏ¶è¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÀÆÆ£Âç¿Ã¤Ï»£¤êÅ´¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÈ÷ÃæÀîÌÌ±Ø¤ò»ë»¡¤·¤¿¸å¡¢»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÇTEAM¤Ò¤È¤è¤»¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¼ÖºÂÂÐÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐÏÃ¤ò½ª¤¨¤¿TEAM¤Ò¤È¤è¤»¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÀÆÆ£Âç¿Ã¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Í¦µ¤¤âÍ¯¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ï´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¡¢Â¾ÃÏ¶è¤È¤ÎÏ¢·È¤â¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¡£
2020Ç¯£¹·î¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ö¥í¥°¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢»ä¤Ï¸òÄÌ¿·Ê¹¤Ç¤Î40Ç¯¤òÄ¶¤¹µ¼Ô·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£OB¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢µ»ö¤¬Å´Æ»²ñ¼Ò¤È±èÀþÃÏ°è¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸