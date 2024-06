ポーランドの鬼才マーシンが、9月11日にアルバム『ドラゴン・イン・ハーモニー』でデビューを果たす。日本盤CDは豪華2枚組仕様だ。『ドラゴン・イン・ハーモニー』は、共同プロデューサーにダン・ブックを起用し、マーシンの独創的で詩的なオリジナル楽曲の他、様々なカバーを含め全14曲も収録されている。ジャスティン・ティンバーレイク、モーツァルト、ドビュッシー、マイルス・デイビスなど、そのジャンルは極めて多彩だが、マーシンの卓越したアレンジとギター・テクニックは驚愕そのもの。ポルトガル・ザ・マン、シンガーソングライターのデラニー・ベイリー、ティム・ヘンソン(ポリフィア)とIchika Nitoをフィーチャリング・ゲストとして迎えた作品も収められており、最新ミュージック・ビデオとして公開されたリード・シングル「Classical Dragon」は、マーシンとティム・ヘンソンとのコラボ・トラックで、2人の先駆的ギタリストの共演は現時点で実現しうる最高峰のギタープレイがとくと堪能できる。

マーシン『ドラゴン・イン・ハーモニー』



国内盤:2024年9月11日(水)発売予定 SICP-31733〜4 3,600円(税込)輸入盤:2024年9月13日(金)発売予定 19658872662[CD] 19658872681[LP][DISC1 Blu-spec CD2]1.Guitar Is Dead2.I Killed It3.When The Light Goes - featuring Portugal.The Man4.Cry Me A River5.Classical Dragon - featuring Tim Henson6.Smooth Operator7.Allergies - featuring Delaney Bailey8.Nardis9.I Don't Write About Girls - featuring Ichika Nito10.Clair de Lune11.Cough Syrup12.Heart-Shaped Box13.Bite Your Nails14.Requiemボーナストラック15.Carmen16.Just The Two Of Us - featuring Ichika Nito[DISC2 Blu-ray Disc]Classical Dragon - featuring Tim Henson[Music Video]Classical Dragon[behind the scene]Just The Two Of Us - featuring Ichika Nito[Music Video]他