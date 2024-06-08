『フレッシュプリキュア！』S.H.Figuarts「キュアピーチ」がリニューアルして登場
バンダイスピリッツは、『フレッシュプリキュア！』より「S.H.Figuarts キュアピーチ -Precure Character Designer’s Edition-」(9,900円)を発売する。現在予約受付中で、2024年11月発売予定。
2024年11月発売「S.H.Figuarts キュアピーチ -Precure Character Designer's Edition-」(9,900円)
『フレッシュプリキュア！』に登場する「キュアピーチ」がリニューアルされ、キャラクターデザイナーの描き下ろしイラストを基に立体化。「ピーチロッド」や可愛らしい「シフォン」が付属し、台座デザインもキャラクターデザイナーの描き下ろしイラストを基に一新されている。
通常顔に加えて、交換用表情パーツが4種付属。通常手首パーツに加えて、交換用手首パーツが左右各7種と豊富に付属する。
(C)東映アニメーション
2024年11月発売「S.H.Figuarts キュアピーチ -Precure Character Designer's Edition-」(9,900円)
通常顔に加えて、交換用表情パーツが4種付属。通常手首パーツに加えて、交換用手首パーツが左右各7種と豊富に付属する。
(C)東映アニメーション