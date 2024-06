【モンスターハンターワイルズ】2025年 発売予定価格:未定

カプコンは6月8日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」における新モンスターの詳細をXにて公開した。

6月7日に開催されたイベント「Summer Game Fest 2024」にて公開された「モンスターハンターワイルズ」の新トレーラーでは新モンスターが初お披露目されていたが、その正体は海竜種「バーラハーラ」、別名「沙海竜(さかいりゅう)」ということが公式Xの情報により明らかとなった。

「バーラハーラ」はねじれた体表で砂の中を軽快に移動し、体内から分泌される粘液を使って攻撃を行なう。また、柔軟に曲がる身体で流砂を形成し、獲物を待ち構える罠とする特徴を持っているという。

なお、トレーラーの後半には電撃を放つ謎の大型モンスターもお披露目されていたが、こちらについては詳細は明かされていない。

