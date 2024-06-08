【交流戦順位表】楽天が首位をキープ 最下位の阪神は交流戦2勝目 セ25勝パ32勝
プロ野球セ・パ交流戦は7日、各地で6試合が行われました。
楽天は中日に勝利し、4連勝し首位をキープ。負けた中日は9位転落です。ソフトバンクはDeNAに大量得点で勝利し単独2位となりました。
巨人はオリックスに無得点で敗北し、3位に転落。勝利したオリックスは5位に浮上です。
最下位の阪神は西武に勝利し、交流戦2勝目です。
【7日のセ・パ交流戦結果】
◆楽天 2-0 中日
勝利投手【楽天】早川隆久(4勝3敗)
敗戦投手【中日】涌井秀章(2勝4敗）
セーブ【楽天】則本昂大(1勝0敗14S)
◆オリックス 2-0 巨人
勝利投手【オリックス】東晃平(2勝3敗)
敗戦投手【巨人】戸郷翔征(5勝3敗)
セーブ【オリックス】マチャド(2勝1敗6S)
本塁打【オリックス】紅林弘太郎2号
◆日本ハム 5-4 ヤクルト
勝利投手【日本ハム】矢澤宏太(1勝1敗)
敗戦投手【ヤクルト】小澤怜史(0勝6敗)
セーブ【日本ハム】ザバラ(0勝0敗1S)
本塁打
【日本ハム】水谷瞬2号、マルティネス7号
【ヤクルト】サンタナ8号
◆ソフトバンク 10-1 DeNA
勝利投手【ソフトバンク】モイネロ(3勝2敗)
敗戦投手【DeNA】森唯斗(1勝1敗)
本塁打
【ソフトバンク】甲斐拓也2号
【DeNA】オースティン4号
◆広島 4-0 ロッテ
勝利投手【広島】大瀬良大地(3勝0敗)
敗戦投手【ロッテ】美馬学(0勝2敗)
勝利投手【阪神】伊藤将司(3勝1敗)
敗戦投手【西武】與座海人(1勝1敗)