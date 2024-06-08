スロベニア代表最終メンバー発表、ザホビッチら4名が外れる【ユーロ2024】
スロベニアサッカー協会(NZS)は21日、ユーロ2024に臨むスロベニア代表メンバー26名を発表した。
先月21日、候補メンバー30名を発表していたマティアジュ・ケク監督は、FWルカ・ザホヴィッチ(ポゴニ・シュチェチン/ポーランド)、MFミハ・ザイツ(フェネルバフチェ/トルコ)、DFジャン・ザレテル(ヴィボー/デンマーク)、GKマテフツ・ヴィドヴシェク(オリンピア・リュブリャナ)の4選手を選外に。
2000年大会以来、6大会ぶり2度目のユーロ出場となるスロベニアはグループCに入っており、デンマーク代表、セルビア代表、イングランド代表と同居している。発表されたスロベニア代表最終メンバーは以下の通り。
◆スロベニア代表メンバー26名
GK
ヤン・オブラク(アトレティコ・マドリー/スペイン)
イゴル・ヴェキッチ(ヴェイレ/デンマーク)
ヴィド・ベレツ(APOEL/キプロス)
DF
ジャン・カルニチニク(ツェリエ)
ダビド・ブレカロ(オーランド・シティ/アメリカ)
ヴァニャ・ドルクシッチ(ソチ/ロシア)
ユレ・バルコヴェツ(アランヤスポル/トルコ)
エリック・ヤンジャ(グールニク・ザブジェ/ポーランド)
ミハ・ブラジッチ(レフ・ポズナン/ポーランド)
ジャカ・ビヨル(ウディネーゼ/イタリア)
ペタル・ストヤノビッチ(サンプドリア/イタリア)
MF
ティミ・マックス・エルシュニク(オリンピア・リュブリャナ)
アドリアン・ゼリコヴィッチ(スパルタク・トルナヴァ/スロバキア)
ニノ・ジュゲリ(ボデ/グリムト/ノルウェー)
トミ・ホルヴァト(シュトゥルム・グラーツ/オーストリア)
ジョン・ゴレンツ・スタンコビッチ(シュトゥルム・グラーツ/オーストリア)
アダム・グネズダ・セリン(パナシナイコス/ギリシャ)
ベンヤミン・ヴェルビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)
ヤスミン・クルティッチ(FCズュートティロール/イタリア)
サンディ・ロヴリッチ(ウディネーゼ/イタリア)
FW
ベンヤミン・シェシュコ(RBライプツィヒ/ドイツ)
ヤン・ムラカル(ピサ/イタリア)
ジャン・ヴィポトニク(ボルドー/フランス)
アンドラス・シュポラール(パナシナイコス/ギリシャ)
ジャン・ツェラル(ルガーノ/スイス)
ヨシプ・イリチッチ(マリボル)
先月21日、候補メンバー30名を発表していたマティアジュ・ケク監督は、FWルカ・ザホヴィッチ(ポゴニ・シュチェチン/ポーランド)、MFミハ・ザイツ(フェネルバフチェ/トルコ)、DFジャン・ザレテル(ヴィボー/デンマーク)、GKマテフツ・ヴィドヴシェク(オリンピア・リュブリャナ)の4選手を選外に。
◆スロベニア代表メンバー26名
GK
ヤン・オブラク(アトレティコ・マドリー/スペイン)
イゴル・ヴェキッチ(ヴェイレ/デンマーク)
ヴィド・ベレツ(APOEL/キプロス)
DF
ジャン・カルニチニク(ツェリエ)
ダビド・ブレカロ(オーランド・シティ/アメリカ)
ヴァニャ・ドルクシッチ(ソチ/ロシア)
ユレ・バルコヴェツ(アランヤスポル/トルコ)
エリック・ヤンジャ(グールニク・ザブジェ/ポーランド)
ミハ・ブラジッチ(レフ・ポズナン/ポーランド)
ジャカ・ビヨル(ウディネーゼ/イタリア)
ペタル・ストヤノビッチ(サンプドリア/イタリア)
MF
ティミ・マックス・エルシュニク(オリンピア・リュブリャナ)
アドリアン・ゼリコヴィッチ(スパルタク・トルナヴァ/スロバキア)
ニノ・ジュゲリ(ボデ/グリムト/ノルウェー)
トミ・ホルヴァト(シュトゥルム・グラーツ/オーストリア)
ジョン・ゴレンツ・スタンコビッチ(シュトゥルム・グラーツ/オーストリア)
アダム・グネズダ・セリン(パナシナイコス/ギリシャ)
ベンヤミン・ヴェルビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)
ヤスミン・クルティッチ(FCズュートティロール/イタリア)
サンディ・ロヴリッチ(ウディネーゼ/イタリア)
FW
ベンヤミン・シェシュコ(RBライプツィヒ/ドイツ)
ヤン・ムラカル(ピサ/イタリア)
ジャン・ヴィポトニク(ボルドー/フランス)
アンドラス・シュポラール(パナシナイコス/ギリシャ)
ジャン・ツェラル(ルガーノ/スイス)
ヨシプ・イリチッチ(マリボル)