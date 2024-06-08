スロベニア代表最終メンバー発表、ザホビッチら4名が外れる【ユーロ2024】

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スロベニアサッカー協会(NZS)は21日、ユーロ2024に臨むスロベニア代表メンバー26名を発表した。

先月21日、候補メンバー30名を発表していたマティアジュ・ケク監督は、FWルカ・ザホヴィッチ(ポゴニ・シュチェチン/ポーランド)、MFミハ・ザイツ(フェネルバフチェ/トルコ)、DFジャン・ザレテル(ヴィボー/デンマーク)、GKマテフツ・ヴィドヴシェク(オリンピア・リュブリャナ)の4選手を選外に。

2000年大会以来、6大会ぶり2度目のユーロ出場となるスロベニアはグループCに入っており、デンマーク代表、セルビア代表、イングランド代表と同居している。発表されたスロベニア代表最終メンバーは以下の通り。

◆スロベニア代表メンバー26名

GK

ヤン・オブラク(アトレティコ・マドリー/スペイン)

イゴル・ヴェキッチ(ヴェイレ/デンマーク)

ヴィド・ベレツ(APOEL/キプロス)

DF

ジャン・カルニチニク(ツェリエ)

ダビド・ブレカロ(オーランド・シティ/アメリカ)

ヴァニャ・ドルクシッチ(ソチ/ロシア)

ユレ・バルコヴェツ(アランヤスポル/トルコ)

エリック・ヤンジャ(グールニク・ザブジェ/ポーランド)

ミハ・ブラジッチ(レフ・ポズナン/ポーランド)

ジャカ・ビヨル(ウディネーゼ/イタリア)

ペタル・ストヤノビッチ(サンプドリア/イタリア)

MF

ティミ・マックス・エルシュニク(オリンピア・リュブリャナ)

アドリアン・ゼリコヴィッチ(スパルタク・トルナヴァ/スロバキア)

ニノ・ジュゲリ(ボデ/グリムト/ノルウェー)

トミ・ホルヴァト(シュトゥルム・グラーツ/オーストリア)

ジョン・ゴレンツ・スタンコビッチ(シュトゥルム・グラーツ/オーストリア)

アダム・グネズダ・セリン(パナシナイコス/ギリシャ)

ベンヤミン・ヴェルビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)

ヤスミン・クルティッチ(FCズュートティロール/イタリア)

サンディ・ロヴリッチ(ウディネーゼ/イタリア)

FW

ベンヤミン・シェシュコ(RBライプツィヒ/ドイツ)

ヤン・ムラカル(ピサ/イタリア)

ジャン・ヴィポトニク(ボルドー/フランス)

アンドラス・シュポラール(パナシナイコス/ギリシャ)

ジャン・ツェラル(ルガーノ/スイス)

ヨシプ・イリチッチ(マリボル)