【「ストリートファイター6」ベガ ゲームプレイトレーラー】6月9日0時 公開予定

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」におけるYear2追加キャラクター第1弾「ベガ」のゲームプレイトレーラーを6月9日にYouTubeにてプレミア公開する。

6月7日に開催されたイベント「Summer Game Fest 2024」にて発表された追加キャラクター「ベガ」。今回は発表映像とは別のゲームプレイトレーラーが公開となる。

詳細については明かされていないが、必殺技や攻撃モーションなどのお披露目が期待される。

【『ストリートファイター6』ベガ(Vega)ゲームプレイトレーラー】

