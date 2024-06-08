『Yes！プリキュア5GoGo！』S.H.Figuartsシリーズ初のプリキュア「キュアドリーム」がリニューアル
バンダイスピリッツは、『Yes！プリキュア5GoGo！』より「S.H.Figuarts キュアドリーム -Precure Character Designer's Edition-」(9,900円)を発売する。現在予約受付中で、2024年10月発売予定。
2024年10月発売「S.H.Figuarts キュアドリーム -Precure Character Designer's Edition-」(9,900円)
S.H.Figuartsシリーズ初のプリキュア商品である、『Yes！プリキュア5GoGo！』の「キュアドリーム」をリニューアルし、キャラクターデザイナーの描き下ろしイラストを基に立体化。
「クリスタル・フルーレ」や可愛らしい「ココ」が付属するほか、台座デザインもキャラクターデザイナーの描き下ろしイラストを基に一新されている。
通常顔に交換用表情パーツが4種付属。通常手首パーツに加えて、交換用手首パーツが左右各7種と豊富に付属する。
(C)東映アニメーション
2024年10月発売「S.H.Figuarts キュアドリーム -Precure Character Designer's Edition-」(9,900円)
「クリスタル・フルーレ」や可愛らしい「ココ」が付属するほか、台座デザインもキャラクターデザイナーの描き下ろしイラストを基に一新されている。
通常顔に交換用表情パーツが4種付属。通常手首パーツに加えて、交換用手首パーツが左右各7種と豊富に付属する。
(C)東映アニメーション