6月26日(金)に発売となるCrossfaithの最新アルバム『AЯK』から、先行トラックとして「Warriors feat.MAH from SiM」がリリースされ、リリック・ビデオも公開となった。そのタイトル通り、盟友SiMのボーカリストMAHを迎えた作品だ。冒頭にあるこの楽曲のイントロダクションを語るパートにはSiMと同じくこの音楽シーンで長年一緒に歩んできたcoldrainのMasatoが登場することがこのリリック・ビデオで明らかになっている。ちなみにアメコミのようなタッチのリリック・ビデオはスコットランドのメタル・バンド、Bleed From Withinのギタリスト、Craig "Goonzi" Gowansが手掛けている。

<Crossfaith AЯK Japan Tour 2024>



7.02(火)- 神奈川, CLUB CITTA' Guest Band:Paledusk7.09(火)- 山口, 周南RISING HALL Guest Band:Fear, and Loathing in Las Vegas7.10(水)- 広島, 広島クラブクアトロ Guest Band:Fear, and Loathing in Las Vegas7.12(金)- 岡山, 岡山CRAZYMAMA KINGDOM:See You Smile7.15(月・祝)- 沖縄, 桜坂セントラル (One Man Show)7.24(水)- 岐阜, club-G Guest Band:DEXCORE7.25(木)- 愛知, 名古屋 ダイアモンドホール Guest Band:JILUKA7.27(土)- 静岡, SOUND SHOWER ark 清水:C-Gate / Falling Asleep8.02(金)- 群馬, 前橋 DYVER Guest Band:Before My Life Fails8.06(火)- 兵庫, Harbor Studio:ENTH8.07(水)- 京都, KYOTO MUSE:VMO8.09(金)- 奈良, EVANS CASTLE HALL Guest Band:KNOSIS / 裸繪札8.15(木)- 長野, 長野CLUB JUNK BOX Guest Band:ROTTENGRAFFTY8.17(土)- 新潟, 新潟LOTS Guest Band:ROTTENGRAFFTY / Invert Hourglass8.18(日)- 石川, 金沢EIGHT HALL Guest Band:Age Factory / HIKAGE8.22(木)- 青森, 青森Quarter / キュウソネコカミ8.24(土)- 宮城, 仙台Rensa Guest Band:Sable Hills / SBE8.25(日)- 福島, 郡山Hip Shot Japan Guest Band:Sable Hills / View From Soyuz9.12(木)- 北海道, CASINO DRIVE Guest Band:The BONEZ9.13(金)- 北海道, PENNY LANE24 Guest Band:The BONEZ9.16(月・祝)- 茨城, mito LIGHT HOUSE Guest Band:Prompts9.20(金)- 愛媛, 松山 WstudioRED9.22(日)- 福岡, DRUM LOGOS:04 Limited Sazabys9.23(月・祝)- 熊本, 熊本B.9 V1:04 Limited Sazabys9.26(木)- 大阪, 三国ヶ丘FUZZ (One Man Show)9.27(金)- 大阪, GORILLA HALL OSAKA:coldrainhttps://crossfaith.jp/schedule