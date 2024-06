【The First Descendant】7月2日 発売予定

NEXONは6月7日(現地時間)に開催された「Summer Game Fest 2024」のライブ配信において、基本無料の協力ルートシューター「The First Descendant」を7月2日にプレイステーション 5、プレイステーション 4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam)でリリースすることを発表した。

また、「Summer Game Fest 2024」内で公開されたシネマティックトレーラーは最新のUnreal Engine 5を用いて制作されており、ディセンダント(キャラクター)たちが戦いに挑み、敵に立ち向かう姿や、新たな仲間と出会う様子が描かれている。また、スリリングなアクションや協力プレイにフィーチャーしているほか、新たに登場するキャラクターやボスの存在も明かされた。

NEXONは「The First Descendant」のローンチに向けて、製品版の内容やイベントを含む詳細情報を近日中に発表できるよう準備を進めているという。

「The First Descendant」について

【トレーラースクリーンショット】

「The First Descendant」は、Unreal Engine 5.2を採用した高画質グラフィックスが特徴の三人称視点(TPS)協力型アクションRPGシューティングゲーム(基本プレイ無料)。プレーヤーの使命は、“継承者(Descendant)”となり、人類の存続とアルビオンやイングリス大陸を守るために100年以上前に次元を超え、破壊的なコロッサスを持ち込んだエイリアンの侵略者バルガスと戦うこと。様々なミッションやレイドを通じて強くなりながら、壮大な物語に出会い、ついに“継承者”の秘密を知ることになる。

チームワークと戦術が鍵となる戦略的な4人用ボスレイドでは、プレーヤー同士の協力が不可欠となり、ミッションやボスレイドで手に入る新たな装備や素材、アイテムは、プレーヤーのキャラクター育成に貢献する。

【NEXONコメント】

2023年9月に実施したクロスプレイ・オープンβの後、ゲームプロデューサーのイ・ボムジュン氏とディレクターのチュ・ミンソク氏は、Dev TalksとDev Notesを通じて、開発アップデートを定期的に発表してきました。

ミッションのバリエーション追加やユーザーインターフェースの改善グラフィックスのさらなる最適化など、プレーヤーの要望が多かった機能強化やゲームの特徴について紹介しています。NEXONは、来月正式に本作をプレーヤーの皆様にお届けできることを大変嬉しく思っており、ローンチに関する詳細は追ってお伝えさせていただく予定です。

「The First Descendant」の公式YouTubeチャンネルと、公式HPでは、近日中に新たなDev Talksや最新情報をお届けしますのでぜひ御覧ください。

