来週の主な予定 重要イベント重なる 12日に米CPIとFOMC 週末は日銀会合 国債買い入れ減額か？ 来週の主な予定 重要イベント重なる 12日に米CPIとFOMC 週末は日銀会合 国債買い入れ減額か？

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来週の主な予定 重要イベント重なる 12日に米CPIとFOMC 週末は日銀会合 国債買い入れ減額か？



・10日に日本GDP改定 自動車不正問題や個人消費落ち込みの影響で速報値は予想以上のマイナス成長となった

・12日に米FOMC 前回会合の議事録ではメンバーが追加利上げに前向きな姿勢示すなど思った以上にタカ派な内容だった

・12日に5月米消費者物価指数 前回は総合・コアともに伸びが鈍化、ドル円は一時80銭近く急落した

・日銀会合 国債買い入れ減額を決めるとの見方が優勢、植田総裁「国債買い入れ方針、今後は減額が適当」発言



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～13日）



9日（日）

インド新政権発足、モディ首相3期目へ



10日（月）

日本GDP改定値（第1四半期）

米NY連銀調査1年インフレ期待（5月）

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、会議「中央銀行の未来と課題」開会挨拶

アップル年次開発者会議「WWDC（Worldwide Developers Conference）」（14日まで）

端午節で中国市場と香港市場は休場



11日（火）

英週平均賃金（4月）

レーンECBチーフエコノミスト、会議「ユーロ圏のインフレ：金融政策に与える影響」出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、ホルツマン・オーストリア中銀総裁、会議出席

米ゲームストップ決算

OPEC月報



12日（水）

日銀国債買い入れオペ（残存1-3年、3-5年、5-10年、25年超）

日本国内企業物価指数（5月）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（5月）

米消費者物価指数（5月）

米FOMC、経済予測公表、パウエルFRB議長 記者会見



13日（木）

豪雇用統計（5月）

米生産者物価指数（5月）

ウィリアムズNY連銀総裁、イエレン米財務長官、NYエコノミッククラブ主催会議出席

米テスラ年次株主総会

G7首脳会議（15日まで）



14日（金）

日銀金融政策決定会合、植田日銀総裁 記者会見

市場調査会社イプソス英インフレ態度調査（5月）

米ミシガン大学消費者信頼感 速報値（6月）

ラガルドECB総裁、レーンECBチーフエコノミスト、経済会議出席

グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済会議出席（質疑応答あり）



15日（土）

クックFRB理事、アメリカ経済学会で講演



※予定は変更することがあります

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