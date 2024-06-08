アラバ不在のオーストリア代表が本戦に臨む26名を発表！候補メンバーからライナーら3選手が外れる…【ユーロ2024】
オーストリアサッカー協会(OFB)は7日、ユーロ2024に向けた代表メンバー26名を発表した。
3大会連続出場となるオーストリアを率いるラルフ・ラングニック監督は、先月22日に発表した候補メンバー29名からDFシュテファン・ライナー(ボルシアMG)、MFティエルノ・バロ(ヴォルフスベルガー)、GKトビアス・ラワル(LASKリンツ)の3選手を外す決断を下した。
なお、主軸のDFダビド・アラバやMFザヴェル・シュラーガーは負傷でメンバー外となっている。
前回大会での初ベスト16進出に続くグループステージ突破を狙うオーストリアは、フランス代表、オランダ代表、ポーランド代表と同組のグループDに属している。今回発表されたメンバーは以下の通り。
◆オーストリア代表候補メンバー29名
GK
1.ハインツ・リンドナー(サン=ジロワーズ/ベルギー)
12.ニクラス・ヒードル(ラピド・ウィーン)
13.パトリック・ペンツ(ブレンビー)
DF
2.マクシミリアン・ウーバー(ボルシアMG/ドイツ)
3.ゲルノト・トラウナー(フェイエノールト/オランダ)
4.ケビン・ダンソ(RCランス/フランス)
5.シュテファン・ポッシュ(ボローニャ/イタリア)
14.レオポルト・ケールフェルト(ラピド・ウィーン)
15.フィリップ・ラインハルト(フライブルク/ドイツ)
16.フィリップ・ムウェネ(マインツ/ドイツ)
21.フラヴィウス・ダニリウク(ザルツブルク)
MF
6.ニコラス・ザイヴァルト(RBライプツィヒ/ドイツ)
8.アレクサンダー・プラス(シュトゥルム・グラーツ)
9.マルセル・ザビッツァー(ドルトムント/ドイツ)
10.フロリアン・グリリッチュ(ホッフェンハイム/ドイツ)
17.フロリアン・カインツ(ケルン/ドイツ)
18.ロマーノ・シュミット(ブレーメン/ドイツ)
19.クリストフ・バウムガルトナー(RBライプツィヒ/ドイツ)
20.コンラート・ライマー(バイエルン/ドイツ)
22.マティアス・ザイドル(ラピド・ウィーン)
23.パトリック・ヴィマー(ヴォルフスブルク/ドイツ)
26.マルコ・グリュル(ラピド・ウィーン)
FW
7.マルコ・アルナウトビッチ(インテル/イタリア)
11.ミハエル・グレゴリッチュ(フライブルク/ドイツ)
24.アンドレアス・ヴァイマン(WBA/イングランド)
25.マクシミリアン・エントルップ(ハルトベルク)
3大会連続出場となるオーストリアを率いるラルフ・ラングニック監督は、先月22日に発表した候補メンバー29名からDFシュテファン・ライナー(ボルシアMG)、MFティエルノ・バロ(ヴォルフスベルガー)、GKトビアス・ラワル(LASKリンツ)の3選手を外す決断を下した。
なお、主軸のDFダビド・アラバやMFザヴェル・シュラーガーは負傷でメンバー外となっている。
◆オーストリア代表候補メンバー29名
GK
1.ハインツ・リンドナー(サン=ジロワーズ/ベルギー)
12.ニクラス・ヒードル(ラピド・ウィーン)
13.パトリック・ペンツ(ブレンビー)
DF
2.マクシミリアン・ウーバー(ボルシアMG/ドイツ)
3.ゲルノト・トラウナー(フェイエノールト/オランダ)
4.ケビン・ダンソ(RCランス/フランス)
5.シュテファン・ポッシュ(ボローニャ/イタリア)
14.レオポルト・ケールフェルト(ラピド・ウィーン)
15.フィリップ・ラインハルト(フライブルク/ドイツ)
16.フィリップ・ムウェネ(マインツ/ドイツ)
21.フラヴィウス・ダニリウク(ザルツブルク)
MF
6.ニコラス・ザイヴァルト(RBライプツィヒ/ドイツ)
8.アレクサンダー・プラス(シュトゥルム・グラーツ)
9.マルセル・ザビッツァー(ドルトムント/ドイツ)
10.フロリアン・グリリッチュ(ホッフェンハイム/ドイツ)
17.フロリアン・カインツ(ケルン/ドイツ)
18.ロマーノ・シュミット(ブレーメン/ドイツ)
19.クリストフ・バウムガルトナー(RBライプツィヒ/ドイツ)
20.コンラート・ライマー(バイエルン/ドイツ)
22.マティアス・ザイドル(ラピド・ウィーン)
23.パトリック・ヴィマー(ヴォルフスブルク/ドイツ)
26.マルコ・グリュル(ラピド・ウィーン)
FW
7.マルコ・アルナウトビッチ(インテル/イタリア)
11.ミハエル・グレゴリッチュ(フライブルク/ドイツ)
24.アンドレアス・ヴァイマン(WBA/イングランド)
25.マクシミリアン・エントルップ(ハルトベルク)