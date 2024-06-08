アラバ不在のオーストリア代表が本戦に臨む26名を発表！候補メンバーからライナーら3選手が外れる…【ユーロ2024】

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オーストリアサッカー協会(OFB)は7日、ユーロ2024に向けた代表メンバー26名を発表した。

3大会連続出場となるオーストリアを率いるラルフ・ラングニック監督は、先月22日に発表した候補メンバー29名からDFシュテファン・ライナー(ボルシアMG)、MFティエルノ・バロ(ヴォルフスベルガー)、GKトビアス・ラワル(LASKリンツ)の3選手を外す決断を下した。

なお、主軸のDFダビド・アラバやMFザヴェル・シュラーガーは負傷でメンバー外となっている。

前回大会での初ベスト16進出に続くグループステージ突破を狙うオーストリアは、フランス代表、オランダ代表、ポーランド代表と同組のグループDに属している。今回発表されたメンバーは以下の通り。

◆オーストリア代表候補メンバー29名

GK

1.ハインツ・リンドナー(サン=ジロワーズ/ベルギー)

12.ニクラス・ヒードル(ラピド・ウィーン)

13.パトリック・ペンツ(ブレンビー)

DF

2.マクシミリアン・ウーバー(ボルシアMG/ドイツ)

3.ゲルノト・トラウナー(フェイエノールト/オランダ)

4.ケビン・ダンソ(RCランス/フランス)

5.シュテファン・ポッシュ(ボローニャ/イタリア)

14.レオポルト・ケールフェルト(ラピド・ウィーン)

15.フィリップ・ラインハルト(フライブルク/ドイツ)

16.フィリップ・ムウェネ(マインツ/ドイツ)

21.フラヴィウス・ダニリウク(ザルツブルク)

MF

6.ニコラス・ザイヴァルト(RBライプツィヒ/ドイツ)

8.アレクサンダー・プラス(シュトゥルム・グラーツ)

9.マルセル・ザビッツァー(ドルトムント/ドイツ)

10.フロリアン・グリリッチュ(ホッフェンハイム/ドイツ)

17.フロリアン・カインツ(ケルン/ドイツ)

18.ロマーノ・シュミット(ブレーメン/ドイツ)

19.クリストフ・バウムガルトナー(RBライプツィヒ/ドイツ)

20.コンラート・ライマー(バイエルン/ドイツ)

22.マティアス・ザイドル(ラピド・ウィーン)

23.パトリック・ヴィマー(ヴォルフスブルク/ドイツ)

26.マルコ・グリュル(ラピド・ウィーン)

FW

7.マルコ・アルナウトビッチ(インテル/イタリア)

11.ミハエル・グレゴリッチュ(フライブルク/ドイツ)

24.アンドレアス・ヴァイマン(WBA/イングランド)

25.マクシミリアン・エントルップ(ハルトベルク)