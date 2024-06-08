日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の3万8670円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39548.44円 ボリンジャーバンド3σ
39234.83円 ボリンジャーバンド2σ
38959.47円 75日移動平均
38921.21円 ボリンジャーバンド1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38670.00円 5日移動平均
38670.00円 8日夜間取引終値
38607.60円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38380.00円 一目均衡表・転換線
38293.99円 ボリンジャーバンド-1σ
38235.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37980.37円 ボリンジャーバンド2σ
37666.76円 ボリンジャーバンド3σ
35444.55円 200日移動平均
248.73円 7日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39548.44円 ボリンジャーバンド3σ
39234.83円 ボリンジャーバンド2σ
38959.47円 75日移動平均
38921.21円 ボリンジャーバンド1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38670.00円 5日移動平均
38670.00円 8日夜間取引終値
38607.60円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38380.00円 一目均衡表・転換線
38293.99円 ボリンジャーバンド-1σ
38235.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37980.37円 ボリンジャーバンド2σ
37666.76円 ボリンジャーバンド3σ
35444.55円 200日移動平均
248.73円 7日日経平均株価現物終値
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