　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の3万8670円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39548.44円　　ボリンジャーバンド3σ
39234.83円　　ボリンジャーバンド2σ
38959.47円　　75日移動平均
38921.21円　　ボリンジャーバンド1σ
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38670.00円　　5日移動平均
38670.00円　　8日夜間取引終値
38607.60円　　25日移動平均
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38380.00円　　一目均衡表・転換線
38293.99円　　ボリンジャーバンド-1σ
38235.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37980.37円　　ボリンジャーバンド2σ
37666.76円　　ボリンジャーバンド3σ
35444.55円　　200日移動平均
248.73円　　7日日経平均株価現物終値


株探ニュース