Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ ¹Ó°æÍ¥´õ¡Ú¸åÊÔ¡Û ¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯Í¥´õ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Î¸¶Æ°ÎÏ
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦SKE48¹Ó°æÍ¥´õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¸åÊÔ¡ÊÁ´£³²ó¡Ë
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡§¥×¥í¥ì¥¹¤ò¼¤á¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¿Í¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÃæÊÔ¡§¥¢¥¸¥ã¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSKE48¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¹Ó°æÍ¥´õ¡£¸½ºß¡¢¹Ó°æ¤ÏÂè12Âå¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¡ÊIP¡Ë¤È¤·¤Æ·¯Î×¡£6·î9Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¹Ó°æ¤â¥¥ã¥ê¥¢4Ç¯ÌÜ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢6.9¸å³Ú±à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£
¡ÚÀÖ°æº»´õ¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¡Ö¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¡×¡Û
6·î9Æü¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¹Ó°æ photo by Ushirono Junya
¡½¡½°ËÆ£Ëã´õÁª¼ê¡¢¥¢¥¸¥ã¡¦¥³¥ó¥°Áª¼ê¡¢¤¢¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¤È......¡£
¹Ó°æ¡¡ÀÖ°æº»´õ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀÖ°æ¤µ¤ó¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎAAË¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹Ó°æ¡¡Åö»þ¤Î»ä¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2022Ç¯4·î¤«¤éÀÖ°æ¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢ÀÖ°æ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Æþ¾ì¤ä¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î¸«¤»Êý¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤È¤ÎÀï¤¤¤À¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡£ºÇ½é¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À»þ¡¢2¿Í¤ÇÆþ¾ì¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¡×¤ò¡¢ÀÖ°æ¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹Ó°æ¤µ¤ó¤ÏÀèÇÚ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¼¡¤Ë³è¤«¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¹Ó°æ¡¡¤½¤ì¤ÏSKE48¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬³è¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÖ°æ¤µ¤ó¤¬°úÂà¤¹¤ëÁ°¤Î¸å³Ú±à¡Ê2023Ç¯10·î27Æü¡Ë¤Ç¡ÊÀÖ°æ¤µ¤ó¤È¡Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤â½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤Î³°¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î»î¹ç¸å¤Ë¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀÖ°æ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ä¤âÍî¤Á¹þ¤à½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¤è¤ê¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú»î¹çÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢Åìµþ±Ø¤ÇÉ¬¤º¹ØÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¡Û
¡½¡½»î¹çÁ°¤ËÉ¬¤º¹Ô¤Ê¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹Ó°æ¡¡¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ±Ø¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¿å¤È¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¥Á¥ç¥³¤òÉ¬¤ºÇã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ëè²ó¸åÇÚ¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤ËÇã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹Ó°æ¡¡ºÇ½é¤Îº¢¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¹¤®¤ë¤ÈÅÝ¤ì¤ë¤«¤é¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÀèÇÚ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡¢»î¹çÁ°¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¸Ç·ÁÊª¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£°ÊÁ°¡¢¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ£±½µ´Ö¤Ç£¶¥¥í¤âÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÁé¤»¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡£
¹Ó°æ¡¡¤½¤Î»þ¤ÏÀèÇÚ¤Ë¤âÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡Û
¡½¡½¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹Ó°æ¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÏSKE48¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é"SKE48¤¬¤¹¤Ù¤Æ"¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥×¥í¥ì¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢SKE48¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ö¤ó¡¢"¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¢¤ë¤¢¤ë"¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤ÏSKE48¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÌÜÉ¸¤¬¡Ö£±ÎóÌÜ¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢£±ÎóÌÜ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤»þ¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤è¤¦¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£SKE48¤Î³èÆ°¤Ë¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤ÆÅÒ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£º£»×¤¦¤È¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Ç¤âº£¤Ï"¥¢¥¤¥É¥ë"¤È"¥ì¥¹¥é¡¼"¡¢»ä¤Ë¤Ï2¤Ä¤Îµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç¤¤ÊÌ´¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹Ó°æ¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°²è¥µ¥¤¥È¡ØWRESTLE UNIVERSE¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»ä¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯Í¥´õ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¤½¤ì¤¬º£¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú6.9¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡¢IP²¦¼Ô¤È¤·¤Æ3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡Û
¡½¡½6·î9Æü¤Î¸å³Ú±à¤ÇIP²¦ºÂ¤Î3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¿ÈÄ¹¤¬183cm¤â¤¢¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎLA¥Æ¥¤¥é¡¼Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¹Ó°æ¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¤È¤â¤Á¤í¤ó²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥Ý¥¹¥¿¡¼¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥«¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡©¡¡¥µ¥¤¥º´¶¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
»î¹ç¹ðÃÎ¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡½¡½¸½»þÅÀ¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤ÎÍ½È÷ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©
¹Ó°æ¡¡YouTube¤Ç»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£183cm¤ÈÄ¹¿È¤Î¤ï¤ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¤Î½Å¤µ¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤Ê¤ê¥º¥Ã¥·¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¿ÈÄ¹¤¬183cm¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö´é¤ò½³¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÆÏ¤¯¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÆÏ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅÝ¤»¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Áê¼êÁª¼ê¤ÎÁÛÁü¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àï¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢IP²¦¼Ô¤È¤·¤Æ»îÎý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥Æ¥¤¥é¡¼Àï¤ÎÂÐºö¤ÏÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡3·î31Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¤µ¤ó¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤ÎÎë²ê¤µ¤ó¤È±óÆ£ÍÀ´¤µ¤ó¡Ê¤Ç¤¤¤¸¡¼¤â¤ó¤¡¼¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Â¾¤Î3¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡£¶·î£¹Æü¤¬¤¢¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤«¤éÌó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ë¾¡¤Ã¤ÆËÉ±Ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹Ó°æ Í¥´õ¡Ê¤¢¤é¤¤ ¤æ¤¡Ë
1998Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£167Ñ¡£½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SKE48¥Á¡¼¥àKII¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2021Ç¯£µ·î£´Æü¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÊÅÏÊÕÌ¤»í¡õ¹Ó°æÍ¥´õvs°ËÆ£Ëã´õ¡õ±óÆ£ÍÀ´¡Ë¡£Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ö2021Ç¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯7·îÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè10Âå¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÂ×´§¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÀÖ°æº»´õ¡Ë¡£2024Ç¯1·î¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼¤ËÄ©Àï¡£¸«»ö¾¡Íø¤·¡¢Âè12Âå¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤òÂ×´§¡Ê¼«¿È½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë²¦ºÂ¡Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÂç²ñ¾ðÊó¡Û
¡ØTJPW PRISM '24¡Ù
¢£Æü»þ¡§2024Ç¯6·î9Æü(Æü)¡¡³«¾ì10:30¡¡³«»Ï11:30
¢£²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë
¹Ó°æ¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Áª¼ê¸¢»î¹ç¡×¤ÇLA¥Æ¥¤¥é¡¼¤È¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ò¤«¤±¤ÆÂÐÀï
>>¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é