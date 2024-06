歌手の青山テルマが6日(木)、ヨーロッパを満喫する水着ショットを公開した。



【別カット9点】青山テルマ、ピンクのワンピース水着からすらりと伸びる美脚



歌手の青山テルマ。最近ではドラマ出演やバラエティ番組のMCなど多方面で活躍する。



青山は6日、「EUROPE TOUR 2024〜 DAY2 was our yacht day too fun. ヨットを借りて1日中海の上 写真がありすぎる」とInstagramを更新。青い海をバックにしたワンピース水着姿などヨーロッパ旅行を楽しむショットを公開した。



投稿には「可愛すぎてます」「楽しそうすぎてみてるこっちが幸」「可愛すぎて反則なんやけど」「映画のワンシーンのような夏休みだね」などのコメントが寄せられている。



【あわせて読む】“Mカップタレント”加藤紗里、ピンク×ホワイトの最新ヘアスタイル公開「お人形さんみたい」