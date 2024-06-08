¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¡×¤È¡Ö¿´¶Ú¹¼ºÉ¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬µÞ¾å¾º¡Ä·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤éÀäÂÐÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î¿¿¼Â¡×
ËèÇ¯1²ó¤Ï¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì·ò¿Ç¡£·ò¿Ç·ë²Ì¤Î°Û¾ï¤ò¼¨¤¹¡Ö¡ö¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¿ôÃÍ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤¹¤°¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
BMI¡¦·ì°µ¡¦Ç¢Åü¡¦´ãÄì¤Ê¤É¹àÌÜÊÌ¤Ë¤½¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÀµ¤·¤¤¸«Êý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡Ê±ÊÅÄ¹¨Ãø¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡ÙÏ¢ºÜÂè20²ó
¡ØÃæÀ»éËÃ¤Ï¶²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤⁉¡Ä·ò¿Ç¤Î¤È¤ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤¡ÖÆ°Ì®¹Å²½¤Ç»à¤Ë»ê¤ë¡×°Õ³°¤Ê¹àÌÜ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
¼Â¤Ï¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï°ì¼ïÎà¤À¤±
HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡ÊHDL-C¡Ë¤ÈLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡ÊLDL-C¡Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì·ò¿Ç¡¦ÆÃÄê·ò¿Ç¤Ê¤É¤ÎÉ¬¿Ü¹àÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é2¤Ä¤ÈÃæÀ»éËÃ¤¬¹â¤¤¤È¡Ö»é¼Á°Û¾ï¾É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»é¼Á°Û¾ï¾É¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë²¿¤«¤Î´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Æ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½ù¡¹¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¡ÖÁ±¶Ì¡×¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¡Ö°¶Ì¡×¡¢¤½¤¦²±¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÏÄã¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡¢Á±¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¹â¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£¤½¤³¤µ¤¨²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤Ï²½³ØÅª¤Ë¤Ï1¼ïÎà¤Ç¤¹¡£HDL¤äLDL¤È¤¤¤Ã¤¿¶èÊÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á±¶Ì¤â°¶Ì¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÊ¬»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Î³»Ò¤ÎÈæ½Å¤ÇÊ¬Îà
Á°²óµ»ö¤Ç¡¢ÃæÀ»éËÃ¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤È·ë¹ç¤·¤Æ¥ê¥Ý¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡ÊLP¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ³»Ò¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ³»Ò¤ÏÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÀ»éËÃ¤Ê¤É¤Î²ô¤ò³Ë¤È¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¥ê¥ó»é¼Á¡ÊºÙË¦Ëì¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ºàÎÁ¡Ë¤È¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÁØ¤¬°Ï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë³°Â¦¤ò¥¢¥Ý¥ê¥Ý¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Ê¤¤¦¤È¤¤¤¦¡¢3ÁØ¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·Âç¤¤µ¤ä½Å¤µ¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ä½Å¤µ¤Î¤â¤Î¤¬·ì±ÕÃæ¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬Èæ½Å¤Ç¤¹¡£LPÎ³»Ò¤ÎÈæ½Å¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î´ÞÍÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£´ÞÍÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¹âÈæ½Å¡¢Â¿¤¤¤ÈÄãÈæ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹âÈæ½Å¤Î¤â¤Î¤òHDL¡ÊHigh Density Lipoprotein¡Ë¡¢ÄãÈæ½Å¤Î¤â¤Î¤òLDL¡ÊLow Density Lipoprotein¡Ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
LDL¤ÎÈæ½Å¤Ï¿å¤ÎÌó1.02¡Á1.06ÇÜ¡¢HDL¤Î¤Û¤¦¤ÏÌó1.06¡Á1.20ÇÜ¤Ç¡¢±ó¿´Ê¬Î¥µ¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆLDLÎ³»Ò¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢HDLÎ³»Ò¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤âHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¹¤®¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æ¤âÇ¾Â´Ãæ¤Ë
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¥ê¥ó»é¼Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÙË¦Ëì¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³Æ¼ï¥Û¥ë¥â¥ó¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»éËÃ¤Î¾Ã²½µÛ¼ý¤ò½õ¤±¤ëÃÀ½Á»À¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÂÎ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Êª¼Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·HDL¤ÈLDL¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊLHÈæ¡Ë¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¾Â´Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÇ¾½Ð·ì¡×¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¡×¡Ö¥¯¥âËì²¼½Ð·ì¡×¤Î3¤Ä¤ÎÉÂµ¤¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÇ¾½Ð·ì¤ÈÇ¾¹¼ºÉ¤¬¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤È¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢·ì´É¤¬¼å¤¯¡¢ÇË¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÇ¾½Ð·ì¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÀïÁ°¤«¤éÀï¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¿©ÎÁ»ö¾ð¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó°¤¯¡¢»éËÃÊ¬¤ÎË³¤·¤¤¿©»ö¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ç¾½Ð·ì¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¿©ÎÁ»ö¾ð¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¡¢»éËÃÊ¬¤òËÉÙ¤ËÀÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î·ì´É¤â¾¯¤·¤º¤Ä¾æÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ç¾½Ð·ì¤ÏµÞÂ®¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¤¹¡£¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·ì´É¤¬Æ°Ì®¹Å²½¤òµ¯¤³¤·¤ÆµÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ë1990Ç¯Âå¤Ë»ê¤Ã¤ÆÇ¾½Ð·ì¤ÈÇ¾¹¼ºÉ¤¬µÕÅ¾¤·¡¢¤¤¤Þ¤äÇ¾Â´Ãæ¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¸À¤¨¤ÐÇ¾¹¼ºÉ¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ì´É¤Î¾æÉ×¤µ¤äÆ°Ì®¹Å²½¤È¡¢LDL¡¦HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬²á¾ê¤ÇHDL¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀ»éËÃ¤Ï¶²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤⁉¡Ä·ò¿Ç¤Î¤È¤ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤¡ÖÆ°Ì®¹Å²½¤Ç»à¤Ë»ê¤ë¡×°Õ³°¤Ê¹àÌÜ